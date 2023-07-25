秦剛被免職成全球焦點　美媒：不會影響中國外交方針

秦剛過去一個月的失蹤引起了外媒的關注，而外界最憂慮的結果真的出現——秦剛在7月25日被宣布免去外長職務，但沒有說明原因。各地外媒紛紛報道這消息，成為全球焦點。



路透社報道指出，中國官方未有解釋秦剛被免去職務的原因，會帶來更多的問題。報道引述了新加坡大學政治學副教授莊嘉穎表示，秦剛被免職說明了，在習近平的政府沒有人是「不可或缺的」，但也突顯了當前政治體制的不透明和不可預測性。

報道亦引述了澳洲國立大學（Australian National University）政治學家宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，在這時間點發表消息的一個重點，是為了避免王毅在沒有適當頭銜的情況下，不斷出現在外長級會議上的尷尬。

美國《華爾街日報》則指出，秦剛被認為是習近平的親信，在近年的升遷十分快速，因此他的失蹤和被免職會引來外界的強烈關注。但相信秦剛的離開不會對中國總體外交方針帶來實際影響。

歐亞集團（Eurasia Group）在較早前的24日一份報告中表示，秦剛失蹤的一個月對中國外交政策影響不大，也不會對習近平的聲譽帶來風險。外交事務一直由王毅及其他黨高層指示營運着。