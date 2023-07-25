秦剛被免職｜升官如坐火箭政壇罕見　以詞鋒銳利著稱留下大量金句

十四屆全國人大常委會第四次會議25日（周二）在北京人民大會堂舉行，會議決定免去秦剛兼任的外交部部長職務。秦剛目前仍為國務委員，其去向如何仍有待進一步觀察。



秦剛在中國外交系統工作三十多年，曾兩度擔任外交部發言人，向來以詞鋒銳利見稱，留下大量金句。秦剛去年底起在短短三個月內，由副部級躍升至躋身黨和國家領導人之列，晉升之快在中國政壇十分罕見。



秦剛在中國外交系統工作三十多年，曾兩度擔任外交部發言人。（中國外交部）

秦剛在中國外交系統工作三十多年，去年接連升官，時任中國駐美大使的他先在中共二十大當選中央委員，其後在12月底正式接任外長，成為新中國繼周恩來之後上任時最年輕的外長，當時僅56歲。

秦剛本年3月再任國務委員，屬於副國級，躋身「黨和國家領導人」，同時也成為最年輕的國家領導人。這意味著秦剛在三個月內連升兩級，這在中國政壇上十分少見。相比之下，王毅在外長崗位上做了五年才晉升國務委員。

秦剛曾兩度擔任外交部發言人。（中國外交部）

兩度任外交部發言人

秦剛曾兩度擔任外交部發言人，向來以詞鋒銳利見稱。2008年在外交部記者會上，當被問到美國樂團槍與玫瑰（Guns N'Roses）發行了一張名為《中國式民主》（Chinese Democracy）的新專輯時，秦剛不屑一顧地說：「據我了解，很多人不喜歡這類音樂，因為它太嘈雜，噪音太大。」接著，他又對記者說：「我想你應該是一個成熟的成年人了吧？」

在2014年，針對日本批評中國軍費支出上漲，秦剛反擊稱，「中國人民解放軍不是只端著紅纓槍的童子軍。國外有些人總是希望中國是長不大的童子軍。如果是那樣的話，誰來維護國家安全？！怎麼維護世界和平？！如果是那樣的話，中國就安寧了？地區就穩定了？天下就太平了？」

秦剛當時又說：「即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿著以前的小衣服、小鞋吧？」

在今年3月全國兩會，在回答關於台海議題的提問時，當時秦剛特別拿出一本事先準備的《中華人民共和國憲法》。（01直播）

在今年3月全國兩會，秦剛以新任外長之姿出席記者會的首秀，留下不少金句，包括「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車。要中國打不還手，罵不還口，這辦不到！」

秦剛當時又稱，「打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐」、「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」等。

在回答關於台海議題的提問時，當時秦剛還特別拿出一本事先準備的《中華人民共和國憲法》，並念出中國憲法序言裏的兩句話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」，強調「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」。