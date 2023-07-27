指示牌屢出錯惹熱議　議員轟低級錯誤　倡加強巡查、設熱線報告

繼康文署青衣東北公園露天廣場的指示牌，被揭誤譯其英文為「Pizza」後，再有網民發現青衣自然徑的路牌亦有錯誤，多個路牌將自然的英文由「Nature」誤寫為「Natuer」。翻查資料，本港過去曾出現過多宗告示牌標示錯誤事宜，包括誤將「青龍頭」寫為「青頭龍」；「全面禁煙」寫為「全面吸煙」等。記者就曾出現過告示牌標示錯誤的部門，包括路政署、康文署、民政署、漁護署及運輸署等，查詢告示牌的驗收程序及過程，暫未有部門回覆。



立法會議員議員江玉歡批評，事件不斷發生，反映政府人員的工作態度不嚴謹。她建議，政府各個部門可以在指示牌上，填寫部門及聯絡電話，方便市民當發現有錯誤時可以立即通知涉事部門，而政府各個部門亦要定期派人去巡視指示牌並拍照。



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近日，網上流傳青衣東北公園露天廣場的指示牌出錯的照片，指康文署誤將將露天廣場的英文「Piazza」誤譯為「Pizza」。康文署其後回覆查詢時指，該露天廣場最近完成新增天幕工程，當中包括翻新廣場的指示牌。照片中的指示牌尚待驗收。 康文署在7月20日驗收時發現英文部分出錯，隨即圍封指示牌並要求承辦商立即更正，而承辦商已於7月21日完成更換該指示牌。

不過，相關事件似乎愈揭愈多，《香港01》今收到讀者報料指，青衣自然徑的路牌亦有錯誤，民政署將多個路牌將自然「Nature」的英文誤寫為「Natuer」。葵青區區議會主席盧婉婷表示，過往不時都會出現有路牌錯誤問題，而康文署及民政署亦已向區議會承諾會採取改善措施，並已做了臨時更正措施。

民建聯盧婉婷。（資料圖片／梁鵬威攝）

她又指，曾與康文署及民政署的人員落區巡查，認為他們現時已有程序進行驗收及覆檢，但同意模式上可以有改善，「係咪可以細心啲呢？」她表示，未有收到有街坊投訴因為相關錯誤而造成不便，但認為接連多錯讓市民觀感不理想，「今次無（造成不便）啫，但可能下次會嘛。」

翻查資料，本港過去曾出現過多宗告示牌標示錯誤，如康文署橫台山遊樂場錯標示「全面禁煙」為「全面吸煙」等。

2023年5月5日網上流傳，康文署橫台山遊樂場，錯標示「全面禁煙」為「全面吸煙」。（網上圖片）

《香港01》就事件為多個曾出現過告示牌標示錯誤的部門，包括路政署、康文署、民政署、漁護署及運輸署，查詢告示牌的驗收程序及過程，暫候回覆。

立會議員江玉歡批評，如果事件屬單一事件，大家都可理解，惟如事件不斷發生，即是政府人員的工作態度不嚴謹，屬人為錯誤，「依啲要驗收，你掛塊牌上去，就咁掛上去唔睇下先㗎咩？都要覆實過先㗎。」她直言，香港是國際城市，中英文是十分基本的語言，很多外傭、在港居住的外國人都是依賴其英文翻譯，如指示牌上出錯會令到其看不明白，甚至因而被誤導，「係低級錯誤」。

立法會議員、律師江玉歡。（資料圖片）

江玉歡：政府寧願花費大量金錢更換路牌的字體

她亦透露，曾有旅客向其反映文武廟的簡介將「武功」（martial arts），誤譯為「婚姻」（ｍarital arts），認為當部門發現有出錯後，應立即進行臨時更正措施，如找貼紙先遮蓋錯誤之處。她亦提到，現時社區上仍有不少殘舊的路牌，甚至已看不到字，但政府近日寧願花費大量金錢更換路牌的字體，卻未有措施為相關指示牌及路牌進行更新，「嗰啲（換字體的路牌）無事都肯拎去換，嗰啲（殘舊的路牌）唔換。唔好易就做，難就唔做。」

她表示，相關出錯對香港作為旅遊城市亦有影響，建議政府各個部門可以在指示牌上，填寫部門及聯絡電話，方便市民當發現有錯誤時可以立即通知涉事部門，而政府各個部門亦要定期派人去巡視指示牌並拍照，以定期檢查是否有出錯，「唔好認為擺咗喺到十年就唔會出錯。」