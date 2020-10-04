屯門新路牌驚現「墜機」標誌　道路研究社：唔吉利、辨識度低

屯門赤鱲角隧道預料將於年底通車，各項準備工作正在動工，包括改動路牌的相關工程。關注路牌設計問題的「道路研究社」近日發現，其中一塊位於屯門蝴蝶灣附近的路牌，驚現一個機頭方向朝地的飛機標誌，相關圖片隨即引起網民熱議，並形容為「墜機」標誌。道路研究社社長邱益彰表示，根據英國路牌指引，路牌上飛機標誌的機頭方向，只可保持在水平或以上，批評涉事路牌的「墜機」標誌，除了「唔吉利」亦影響其辨識度，「（駕駛人士）唔係一眼就睇得明」。 有消息指，目前涉事路牌的受爭議飛機標誌，已經被遮蓋。《香港01》正就事件向運輸署查詢。

邱益彰表示，數日前路經龍門路及龍富路交界時，發現該款新設立的「墜機」標誌路牌。他表示，雖然過往亦有路牌的飛機標誌，機頭並非指向上方，但機頭方向完全向下，形同「墜機」般意思的標誌，則是首次目睹。

邱益彰指，根據涉事路牌所示方向，應是形容屯門赤鱲角隧道公路關閉時，前往東涌、珠海及澳門方向的駕駛者就需折返。不過現場所見，駕駛者未必能從機頭朝地的飛機圖案，瞬即意會到相關意思。邱說，路牌上的飛機標誌，一般可用機頭方向，協助指示方向，例如前往機場方向是需轉右時，飛機的機頭便會朝向右邊。不過他亦指，英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual：Chapter 7》提到，飛機標誌的機頭方向，於任何時候都不可向下方傾斜，機頭需高於水平或以上。

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邱益彰認為，目前路牌上的飛機標誌機頭朝地，除了「唔吉利」，亦影響該路牌的辨識度。他解釋，標誌向左或右時，駕駛者可清晰知道方向，但向下時則「唔係一眼就睇得明」。他表示，其實路牌上的飛機標誌只需保持機頭朝上即可。有網民亦發現本港另有其他路牌，飛機標誌的機頭朝向路牌右下角，邱亦認為，相關路牌其實只需將機頭指向右邊，便已足夠清晰。

邱益彰續指，涉事「墜機」路牌亦有其他問題，如路牌的「排版」或有機會令人誤解，以為只有往珠海及澳門方向的車輛，才需折返改經屯門公路，但實際上往東涌亦是相同方向。