MIRROR演唱會｜高空表演舞台工程擬須第三方審核　業界憂執行困難

MIRROR演唱會巨型屏幕墜下事故今日（28日）發生一年，據悉，康文署擬為轄下場地的舞台工程分為四級制，要求最高規格類別工程、即涉及非常複雜及飛人高空表演的工程，須經獨立第三方審核，但僅限於場次在10場以上的表演。



康文署正就守則諮詢業界，有份出席康文署簡介會的香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒向《香港01》表示，守則過份著重於資格工程師認證，該些結構、機械及輪機工程師並非舞台業界，其工作也與舞台無關，「起樓、起舞台係兩件事，佢原本專業套落舞台係fit in（適應）唔到，有種外行人講內行人做得好唔好。」。



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非常複雜及飛人高空表演如場次逾10場 須第三方審核舞台工程

據悉，守則將按舞台工程複雜性分四級，A類為簡單工程，機械裝置為靜止或場地懸掛系統；B類為複雜工程，機械裝置為移動或場地懸掛系統；C類為非常複雜工程，機械裝置涉移動或加建為懸掛系統；C+類則為非常複雜及飛人高空表演。至於由獨立第三方審核的要求，則限於場次在10場以上及採取C+類別的工程。

香港舞台技術及設計人員協會：有種感覺係外行人講內行人做得好唔好

有份出席康文署簡介會的香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒表示，署方守則過份著重於資格工程師認證，而該些結構、機械及輪機工程師非舞台業界，其工作也與舞台無關，「起樓、起舞台係兩件事，佢原本專業套落舞台係fit in（適應）唔到，有種外行人講內行人做得好唔好。」

香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒表示，康文署擬定的守則過份著重於資格工程師認證，而該些結構、機械及輪機工程師非舞台業界，其工作也與舞台無關。（香港舞台技術及設計人員協會網頁）

憂中小型劇團無法支付額外費用：小飛俠再『飛』唔到

他提到，B類舞台起已需要有註冊工程師參與，對文化類中小型劇團而言，聘工程師費用相當高昂，甚至工程師費用會比本來的表演項目預算更高，對布景設計及劇目都有影響。他舉例指，「小飛俠」劇目必然會有飛人，而涉飛人舞台被劃分做C+類別，有機會需三類工程師、甚至獨立第三方審核，中小型劇團根本無法支付，「小飛俠再『飛』唔到」。

陳力恒續稱，若署方堅持實行現有守則，長遠只會令些小劇團只能做A類舞台項目，移動裝置的舞台會在中小型劇團中絕跡。他更說，中小型劇團是業界的中流砥柱，按守則做法，或令整個文化舞台無法培育有參與經驗的從業者。

他建議，加強業界安全應從教育做好，明白行內從業員總是「有叻有唔叻」，故康文署應提供一些培訓課程及認證，協助「唔叻」的從業員增值能力，「拉返去同一起跑線。」

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