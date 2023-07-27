MIRROR演唱會｜意外一周年快像過山車　阿Mo四肢開始有感覺

MIRROR演唱會意外明日（28日）案發滿一周年，意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林仍堅持每星期寫代禱信，交代阿Mo治療進度。

李父在事故周年前夕，透過錄音接受電視台訪問，回顧過去一年看似過得很快，「好像過山車」，但對兒子而言，那52個星期是很漫長的日子，「一個活潑的年輕人，到現在他還要面對各方面治療」，由意外發生時出現腦出血、頸椎骨折，以致一度危殆，到一個多月前，阿Mo四肢已開始有感覺。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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有線新聞今日報道，李父以錄音回應查詢，談及過去一年過得很快，形容「好像過山車」，特別是頭3個月，因為阿Mo身體各方面機能都需要穩定。他說，對阿Mo而言，52個星期確實是漫長的日子，「因為一個活潑的年輕人，到現在他還要面對各方面治療，很多事情都不能夠自主。」

他又說，52個星期的治療令阿Mo能有韌力、能有信心，並稱過去一年對比去年事發的時候，見到有很多特別、奇怪的事情在阿MO身上發展，特別是身體一些正面變化。他稱醫護團隊計劃一直強化阿Mo頸椎以下一些神經線、肌肉和關節，以至他能有機會當頸椎有機會康復的時候，他可以即刻接收到神經訊號，不會肌肉關節全部萎縮。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



李父續稱，阿Mo的神經線都一路正常，只是從腦部發送出去的神經訊號，需多些時間接收，而一個多月之前他已經開始四肢有感覺，形容是一個很正面的經歷，並感醫護及各方有心人的幫助。