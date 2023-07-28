動漫節｜抽中頭位動漫迷重演「反智轉身」　市民花萬元購Hot Toys

疫後復常首個香港動漫電玩節今日（28日）開鑼，為免市民通宵排隊，大會預先抽300個頭籌位，抽到第二籌號的黎先生早上約8時到場，他表示支持朋友攤檔及購買同人作品，「冇諗過中咗，仲要（排）咁前。」因頭籌市民仍未到，他在開場前晉升為首位進場人士，甫進場便重現動漫節經典的「反智轉身」入場畫面，引來一陣歡呼。



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黎先生甫進場，便重現動漫迷莫先生的經典「反智轉身」入場畫面，引來現場一陣歡呼，他預計花費1500元左右，會特別留意與《孤獨搖滾》相關的產品及同人作品。吳小姐進場隨即掃Hot toys，成功以6千元買到幪面超人系列的shadow moon（影月）模型，及即場訂購3個模型。

排第三位的余先生在Hot Toys 豪花9000元，其中包括會場限定100隻的幪面超人黑日、新月模型一對，買到心頭號的余先生直言，「都爽嘅」。被問到消費券有否幫助刺激消費時，他指，「無啊，太少啦。」他表示，因今年參展商比疫情時多，所以「花費豪啲」，預計會在其他參展商再花費多約2000-3000元。余生先表示，今屆動漫節不用戴口罩，「呼吸爽咗好多」。

籌號25的冼小姐帶同小朋友到場，預計會花費2000多元，購買「我推的孩子」以及Hot toys 的產品。冼小姐表示，「完全冇諗過會抽到」因為知道今屆會好多人參與抽籤，「收到email 都confirm 咗好多次。」冼小指，今屆動漫節的產品比以往貴，但種類較多。