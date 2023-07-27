動漫節2023｜周五開鑼展幪面超人Black Sun周邊　PS5減價賣3999元

緊接書展閉幕，第24屆香港動漫電玩節周五（28日）開鑼，展期至8月1日，為期5天。多個參展商將推出各種限量貨品發售，如模型、動漫周邊產品等。最為矚目是參展商HOT TOYS的大型人偶展覽，將會展出《幪面超人Black Sun》黑日、新月真實的戲服及戰蝗號道具，以及蜘蛛俠1:1人像模型。此外，有展商亦趁機推出優惠吸客，例如PS5主機低至3,999元出售，相當約87折。



是次動漫節一共有122個參展商，589個攤位，同人區攤位逾200個。今日為動漫節前夕，現場有不少攤位職員仍忙於準備擺設模型及商品，亦有參展商安排遊戲讓明天進場的市民玩及抽獎。



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首次海外展出幪面超人真實戲服及戰蝗號電單車

相隔3年之久，參展商HOT TOYS再次在動漫節舉行大型珍藏人偶展覽，是次展覽更獲得日本東映株式社官方授權，由日本空運並首次海外展出的《幪面超人Black Sun》劇集使用的黑日、新月真實戲服和戰蝗號電單車，以及《Marvel's Spider-Man 2》主角彼得柏加及麥爾斯莫拉利斯1:1高仿真度模型，市民可在展覽中預訂以上兩款蜘蛛俠的1比16珍藏人偶，限量300套。

▼2022.08.02 動漫節最後一日▼



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發售全球限量100盒V形電磁俠模型

有參展商首次參與動漫節，玩具店BrickHouse將售賣全球限量100盒V形電磁俠100cm特大版模型、限量版大鐵人17及18模型，另有其他攤位限量發售13款高達模型，推出多款變形金剛7新品。除了一眾英雄模型外，攤位也不乏「少女型」產品，參展商52TOYS推出各種盲盒參展，包括蠟筆小新、士多啤梨熊勞蘇及迪士尼公主等，其中勞蘇在市面上多次斷貨。

此外，有區域展出香港著名漫畫家黃玉郎甲子情緣60周年紀念畫展，將會展出60幅作品及限定紀念商品。

賽車遊戲設大帽山及吐露港賽道

至於電玩部份，賽車遊戲《Rev to Vertex》在展覽擺放數個模擬賽車設備，讓市民親身駕駛賽車，更設置大帽山及吐露港公路賽道。

今年與以往一樣，CGA繼續聯同動漫節舉辦《電競嘉年華2023》，將會舉辦兩項手機遊戲賽事，包括《傳說對決電競盃》及《PUBG Mobile 香港賽》，一項PC賽事為《CGA Solo League》英雄聯盟香港單挑賽。

「csl x 網上行展區」推出獨家限時優惠。（資料圖片）

PS5主機低至87折出售

此外，「csl x 網上行展區」推出獨家限時優惠，當中包括多款PS5遊戲、周邊設備及主機套裝。其中疫情一度缺貨的PS5主機減價381元，僅以3,999元出售，相當約87折優惠。而無線控制器（遊戲手掣）亦激減190元至398元，相當約68折優惠。