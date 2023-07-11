動漫電玩節｜29玩具設計師及頂尖Cosplayer來港　設限量精品

香港動漫電玩節將於7月28日至8月1日一連五天舉行。隨着恢復通關，今年將會邀請29位外地知名的玩具設計師、亞太區頂尖的動漫cosplayer 出席展覽現場與粉絲互動。大會在今年亦舉辦了首屆「Canvas Project 全民偶像選拔賽」，為一眾懷抱着日系女團熱情的少女締造追夢舞台。



今年的限量商品包括《咒術迴戰》第二季以及《我推的孩子》的限量精品，當中包括五條悟及夏油傑特別版八達通珍藏套票。大會行政總裁梁中行提到今年並沒有特別加派警員到場巡查，認為現場是開心的地方，參加者亦守秩序。



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今年的參展商家共122家，展攤數目總數為589個，同人區參展攤位共有242 格。普通票票價今年加至42元，較去年加5%或2元，大會仍然設有親子、長者和遊客通道。除普通門票外亦有另外兩種選擇。

今屆邀請亞太區頂尖的動漫cosplayer，到場與觀眾互動疫情過。動漫電玩節行政總裁梁中本指今年受益於通關復常，來港的亞太區cosplay嘉年華是歷來最豐富的一屆，表演 cosplayer除了香港之外，還有來自日本、法國、馬來西亞、菲律賓同台灣。

梁中本表示一在決賽頒獎當日將會請來著名電視演員、粤劇大老信謝雪心現場cosplay 演出，「希望可以令成熟啲嘅人同年青人一齊享受cosplay嘅樂趣。」在動漫節的最後一天、8 月1日星期二下午3時至完場，觀眾只需穿cosplay 到場，就可以免費人場（須通過現場登記及批核），他希望這個做法可以多給機會一般觀眾與cosplayer 互動，加強現場的歡樂氣氛。

潮巨匠藝術玩具展、藝術家伴 MON 同行作品展、加菲貓 45 周年玩轉藝術品味展創作策劃人Mr. Winson Ma 介紹今屆動漫節藝術玩具展的特色。（廖雁雄攝）

舉辦了首屆偶像選拔賽 訓練年青人的自信和奮鬥

Canvas Project 全民偶像選拔賽是今年大會新辦項目，梁中本提到覺得偶像是訓練年青人的自信和奮鬥，希望通過這個比賽可以鼓勵到年青人以毅力克服困難，令年青人可以成長和面對自己。他提到為隆重其事 ，大會更請來名唱作歌手余震東先生為 Canvas Project 寫了一首主題曲。

Tiny Memory Limited創辦人Mr.Steve Ng指希望「做好香港動漫，說好香港故事」今年有增設三個攤位令觀眾可以入場用印刷機影不同的產品，加入數碼元素力求創新。

今年的限量精品包括《咒術迥戰》第二季以及《【我推的孩子】》限量精品。當中包括《劇場版 咒術迴戰 0》五條悟及夏油傑特別版八達通珍藏套装，亦有香港首賣全新精品包括《我的英雄學院》《EVANGELION 新世紀福音戰士》 及《幪面超人 BLACK》的產品。另外，漫威以及變形金剛的限量產品將會在動漫節的第一日發售。

梁中本提到針對最近的刀傷事件，並沒有作出特別的安排。他指並沒有特別加派警員，「警員或者保安係負責去管理人流，維持秩序又唔係好洗嘅因為小朋友都好守秩序。」（陳泳藴攝）

梁中本：沒有特別加派警員 現場係開心地方

梁中本提到針對最近的刀傷事件，並沒有作出特別的安排。他指並沒有特別加派警員，「警員或者保安係負責去管理人流，維持秩序又唔係好洗嘅因為小朋友都好守秩序。」他指「我諗現場係開心地方，唔想提唔開心嘅事。」

梁中本提到上年的「限性感令」並沒有影響到cosplayer的參與和入場。「上年係完全冇影響，呢個只係一個關心大家嘅指引，完全冇影響，都唔需要用咁多心機去提問呢個問題。」並沒有正面回應今年是否繼續設有限性感令。而且，今年並沒有設有NFT門票，梁中本指今年轉用了pastcard的收藏門票，「今年轉左個形式，實體咗都有好處，冇話實體同NFT係互相排斥。」另外，他亦提到通關有新觀眾來源，但舊年都相當多人。「舊年有限制今年開放晒，期望今年入場的百分比會上升多15%。」

梁中本提到大灣區動漫文化協會將會向香港的青公年社會服務機構，送出總數 3000張的贈票，有興趣的社 會服務 機構，可以來信協會的 郵箱(secretariat@gbaacgc.org）•索取贈票申請表格的。

第二十四屆香港動漫電玩節資訊：



日期：2023年7月 28日至8月1日（星期五至星期二）

時間：每日 10am- 9pm （8月2日8pm 閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票：＄42（普通門票）/＄150（潮巨匠「玩具回來 ！」Postcard 收藏門票）/＄300（3回特快入場券）

門票售賣詳情：



電子門票（普通門票）：

7月1日起於ACGHK APP 及01空間公開發售

潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票、3回特快人場券：7月1日起於ACGHK APP 獨家發售

預售票（普通門票）：7月 14 日起於指定便利店預售現場售票處：會展博覽道大堂（請由港灣道龍尾排隊）