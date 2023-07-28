習近平回信培僑學生　教聯會：應提高學生愛國情懷　不只限認同感

國家主席習近平周一（24日）向培僑中學高中一年級全體學生回信，勉勵學生。教聯會今日就習近平的回信舉行座談會，教聯會永遠榮耀顧問周世耀認為，習近平的回信對香港教育意義重大，對學界有正面的影響，又指愛國教育只是處於起步點，以往僅培養學生的認同感，應提高他們的愛國情懷，「認同感並非愛國教育最終目的，只係個好低嘅標準。」



培僑中學公民教育組教師丁江浩、香港教育工作者聯會永遠榮耀顧問周世耀、香港教育工作者聯會會長劉智鵬、香港教育工作者聯會副會長鄧飛、愛國教育支援中心署理中心主任李嘉敏（從左至右）（陳泳藴攝）

習近平在回信中提到「讀萬卷書應結合行萬里路」，教聯會副會長鄧飛表示認同，認為知識與實踐要並用。他指，歷史科會教「抗美援朝」戰爭，惟只是「一筆帶過」，形容是「冷冰冰」的知識傳播，並非培訓以愛國情懷為目標。

鄧飛表示，學生與「天宮」航天員互動的，能提升學生的國民身份認同以及民族意識。他指「呢個意識係要喚醒，唔係與生俱來。」他認為，是次習近平的回信，對堅持愛國教育有70年以上的教育人士予以肯定，亦是對培僑中學推行傳統愛國教育的一種肯定。他又提到今年是「一帶一路」倡議10周年，建議老師可以多舉辦相關活動，「教育界要發揮創意。」

香港教育工作者聯會永遠榮耀顧問周世耀認為習近平的回信對香港教育意義重大，構成要正面的影響。（陳泳藴攝）

教聯會永遠榮耀顧問：培養國家認同感非愛國教育最終目的

教聯會永遠榮耀顧問周世耀認為，習近平的回信對香港教育意義重大，構成正面的影響。他強調教育界要「天行合一」，「知識基礎結合行動」，做到讀萬卷書結合行萬里路，推動學生有實際行動。

他提到實行愛國教育的方式有三個，第一是深刻認識世界大勢，第二是深入了解祖國歷史文化，第三是深入了解祖國現實國情，以助學生了解中國在世界扮演的角色，培養愛國情感。周世耀提到，以往的愛國教育處於一個起步點，僅培養學生的認同感，「認同感並非愛國教育最終目的，只係個好低嘅標準。」

培僑中學公民教育組教師丁江浩則提到愛國教育其實並非想像中困難，他指愛國教育有三個向度，分別是「認知、情感、行動」。（陳泳藴攝）

培僑中學公民科老師：將愛國教育變成主流價值觀

培僑中學公民教育組教師丁江浩則提到，愛國教育其實並非想像中困難，他指愛國教育有三個向度，分別是「認知、情感、行動」。他指「愛國教育應內化於身，外化於行」，大力鼓勵學界將愛國教育變為香港主流價值觀。

培僑中學校長伍煥杰則指，作為教育工作者，培養德才兼備、愛國愛港的年青人是他們的責任，建議教師們推動愛國教育的發展，培養學生的家國情懷。