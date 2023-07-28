習近平回信培僑學生 教聯會：應提高學生愛國情懷 不只限認同感
國家主席習近平周一（24日）向培僑中學高中一年級全體學生回信，勉勵學生。教聯會今日就習近平的回信舉行座談會，教聯會永遠榮耀顧問周世耀認為，習近平的回信對香港教育意義重大，對學界有正面的影響，又指愛國教育只是處於起步點，以往僅培養學生的認同感，應提高他們的愛國情懷，「認同感並非愛國教育最終目的，只係個好低嘅標準。」
習近平在回信中提到「讀萬卷書應結合行萬里路」，教聯會副會長鄧飛表示認同，認為知識與實踐要並用。他指，歷史科會教「抗美援朝」戰爭，惟只是「一筆帶過」，形容是「冷冰冰」的知識傳播，並非培訓以愛國情懷為目標。
鄧飛表示，學生與「天宮」航天員互動的，能提升學生的國民身份認同以及民族意識。他指「呢個意識係要喚醒，唔係與生俱來。」他認為，是次習近平的回信，對堅持愛國教育有70年以上的教育人士予以肯定，亦是對培僑中學推行傳統愛國教育的一種肯定。他又提到今年是「一帶一路」倡議10周年，建議老師可以多舉辦相關活動，「教育界要發揮創意。」
教聯會永遠榮耀顧問：培養國家認同感非愛國教育最終目的
教聯會永遠榮耀顧問周世耀認為，習近平的回信對香港教育意義重大，構成正面的影響。他強調教育界要「天行合一」，「知識基礎結合行動」，做到讀萬卷書結合行萬里路，推動學生有實際行動。
他提到實行愛國教育的方式有三個，第一是深刻認識世界大勢，第二是深入了解祖國歷史文化，第三是深入了解祖國現實國情，以助學生了解中國在世界扮演的角色，培養愛國情感。周世耀提到，以往的愛國教育處於一個起步點，僅培養學生的認同感，「認同感並非愛國教育最終目的，只係個好低嘅標準。」
培僑中學公民科老師：將愛國教育變成主流價值觀
培僑中學公民教育組教師丁江浩則提到，愛國教育其實並非想像中困難，他指愛國教育有三個向度，分別是「認知、情感、行動」。他指「愛國教育應內化於身，外化於行」，大力鼓勵學界將愛國教育變為香港主流價值觀。
培僑中學校長伍煥杰則指，作為教育工作者，培養德才兼備、愛國愛港的年青人是他們的責任，建議教師們推動愛國教育的發展，培養學生的家國情懷。