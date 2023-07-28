動漫節｜女Coser自發免費擁抱送正能量：疫情時好少畀人抱嘅機會

今日（28日）是疫後復常的首屆動漫節開鑼，動漫迷除選購心水精品及模型外，亦有角色扮演愛好者（Coser）精心打扮，於會場發起Free Hugs（免費擁抱）活動，「填補」疫情下人與人之間不能親密接觸的空白，散播正能量。亦有年紀輕輕的角色扮演者豪擲4,000元製作軍裝，引人注目。



首次參加動漫節 兼職儲錢Cosplay「神里綾華」兼free hugs

首次參加動漫節16歲的Nako，特意裝扮一小時，扮演自己喜愛的遊戲角色、電子遊戲《原神》中的神里綾華，手裏拿着一塊寫上「free hugs」字眼的紙皮，吸引會場內的市民及角色扮演者駐腳跟她拍照及擁抱，「之前疫情，好少畀人抱嘅機會，所以想畀啲正能量大家。」她指第一次參加動漫節，自己返兼職儲錢買服裝，稱拍照市民都親切有禮。

熱愛軍裝角色扮演者 花近$4,000變軍人

16歲梁先生也「彈藥」十足，配有一支設計精密配槍道具，隨時準備上戰場衝鋒陷陣。熱愛軍裝的他，早於兩個月前已經開始準備道具及服裝，中途經歷送貨延遲及貨不對板。整套服裝及道具合共花費3,000至4,000元，當中的配槍一支需約1,600元，「加加埋埋配件要兩千幾」。他又指今屆動漫節多了不少角色扮演者，覺得熱鬧。