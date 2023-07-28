中年漢肉毒中毒危殆留醫ICU　在港工作、居於深圳

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，一名在港工作、但居於深圳的59歲男病人，於7月13日入住北區醫院，並留醫深切治療部（ICU）。中心指，臨床診斷為肉毒中毒（botulism），現時病人情況危殆，又呼籲市民若出現肉毒中毒病徵，應盡快求醫。

58歲香港男患者入住北區醫院。　（資料圖片）

病人7.13出現病徵　糞便樣本對肉毒桿菌毒素呈陽性

衞生防護中心公布一宗肉毒中毒個案，涉及一名59歲男病人，他在香港工作但居於深圳，於7月13日起陸續出現四肢無力、視力模糊、言語不清等徵狀，同日入住北區醫院，並留醫深切治療部。

中心指，臨床診斷為肉毒中毒，現時病人情況危殆，糞便樣本對肉毒桿菌毒素基因測試呈陽性反應。惟病人仍然昏迷，未能提供進一步資料，因此未能得悉是否因打針或其他原因引起感染，流行病學調查仍然進行中。

肉毒桿菌產生神經毒素　嚴重可致癱瘓

中心發言人指，肉毒中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，所引致的罕見嚴重疾病。肉毒桿菌所產生的孢子耐熱，在環境中廣泛存在。孢子在無氧環境下發芽、生長並產生肉毒桿菌毒素。毒素可阻礙神經功能，病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題，甚至引致癱瘓。

美容必讀!打肉毒桿菌素有抗藥性令療程失效*^?醫生解構成因及風險佐敦詩凝美容三人打肉毒桿菌中毒　警方拘捕一男三女涉嫌無牌行醫佐敦詩凝美容再多兩中年婦打肉毒桿菌中毒　二人咀角僵硬視力模糊中年婦打肉毒桿菌後呼吸困難疑中毒　皮膚科醫生拆解多種成因
衞生防護中心
肉毒桿菌
肉毒中毒
北區醫院