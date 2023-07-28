中年漢肉毒中毒危殆留醫ICU　在港工作、居於深圳

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，一名在港工作、但居於深圳的59歲男病人，於7月13日入住北區醫院，並留醫深切治療部（ICU）。中心指，臨床診斷為肉毒中毒（botulism），現時病人情況危殆，又呼籲市民若出現肉毒中毒病徵，應盡快求醫。



58歲香港男患者入住北區醫院。 （資料圖片）

病人7.13出現病徵 糞便樣本對肉毒桿菌毒素呈陽性

衞生防護中心公布一宗肉毒中毒個案，涉及一名59歲男病人，他在香港工作但居於深圳，於7月13日起陸續出現四肢無力、視力模糊、言語不清等徵狀，同日入住北區醫院，並留醫深切治療部。

中心指，臨床診斷為肉毒中毒，現時病人情況危殆，糞便樣本對肉毒桿菌毒素基因測試呈陽性反應。惟病人仍然昏迷，未能提供進一步資料，因此未能得悉是否因打針或其他原因引起感染，流行病學調查仍然進行中。

肉毒桿菌產生神經毒素 嚴重可致癱瘓

中心發言人指，肉毒中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素，所引致的罕見嚴重疾病。肉毒桿菌所產生的孢子耐熱，在環境中廣泛存在。孢子在無氧環境下發芽、生長並產生肉毒桿菌毒素。毒素可阻礙神經功能，病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題，甚至引致癱瘓。