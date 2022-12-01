佐敦詩凝美容三人打肉毒桿菌中毒　警方拘捕一男三女涉嫌無牌行醫

3名婦女在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後疑中毒，警方今午（1日）拘捕一男三女，分別涉嫌「未經註冊為醫生而執業」（俗稱「無牌行醫」）、「協助無牌行醫」、「串謀無牌行醫」。衞生防護中心亦已就相關中毒個案設立查詢熱線（2125 2372），今日起由上午9時至下午5時30分運作，並呼籲在「詩凝美容」接受肉毒桿菌毒素注射並出現中毒病徵的人士，盡快聯絡衞生防護中心。



衞生防護中心今日呼籲，曾於詩凝美容接受注射的人士，如出現神經系統受損的症狀，包括眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞、吞嚥、說話或呼吸困難等，應立即致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

中心又指，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會在注射後數小時、數日或數星期出現上述徵狀。中心提醒市民，如有緊急醫療需要，應盡快求醫。

衞生署則呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，應了解服務提供者的身分、程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單。如市民曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，則不應注射。