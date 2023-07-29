記者實測｜外賣單上用家資料成騙徒找獵物目標？

有外賣平台用家聲稱被人偷取外賣後，復遭騙徒冒警電騙，懷疑外賣平台單據上的用家個人資料已成為騙徒目標，過去聞所未聞。到底叫外賣是否很容易被「有心人」乘機取得個人資料？記者今日（29日）使用香港最大兩個外賣平台foodpanda及Deliveroo進行實測比較。



現時香港共有三間外賣平台，包括佔據市場逾六成、位居首位的foodpanda、市佔率三成多的Deliveroo（戶戶送）及目前僅局部服務九龍地區的新加入Keeta（香港美團），經記者了解，其中Keeta只有速遞送餐，沒有外賣自取服務，其餘兩間則送餐及外賣自取都有提供。

三平台分佔香港市場 foodpanda單據顯示資料最多

而今次引發離奇電騙案的關鍵點，在於外賣單據上印有用家的名字及手機號碼，《香港01》經了解，發現其中Keeta及Deliveroo的外賣單據，都只有顧客所訂名字、餐點內容，但沒有列出手機號碼及付款方式資料；而foodpanda的外送服務單據上，有顧客名字、付款方式和餐點內容，至於其外賣自取單據更加印有顧客的聯絡電話號碼，所披露的資料為三間平台之中最多。

記者今日（29日）下午在食肆林立的旺角區觀察，發現不少餐廳都將一袋袋外賣置放在近門口位置，方便平台外賣員及顧客來領取，若收銀職員離開前台，顧客可自由拿取外賣。而包裝袋上一般都貼上外賣平台單據，要看見單上資料並不難。記者目睹不少外賣員或顧客進內取餐時，職員雖有查問訂單號碼，但都沒有核對其手機程式的訂單介面，但也有部分餐廳將外賣餐盒收好在店內，待職員核對號碼才讓人取餐。

到底叫外賣是否很容易被「有心人」乘機取得個人資料？記者今日進行過測試，分別使用foodpanda 及Deliveroo兩個外賣平台落單外賣自取。記者使用foodpanda落單訂購旺角一間茶餐廳的飯盒後，在不遠處直擊該餐廳職員入單，等了一會後，職員把外賣放於收銀前台當眼處。

餐廳放外賣在前台 食客可看單上資料 取餐毋須核對號碼

記者當時以顧客身分進內告知職員來拿取外賣，看到前台只有一份外賣，而職員沒有向記者核對電話號碼或訂單號碼，就示意記者自行取餐，而foodpanda的單據上，的確印有記者在平台登記時輸入的名字、電話號碼、付款方式及餐點內容，若其他食客行經前台，稍為停下便可看到單上資料；若「有心人」像記者一樣進內聲稱取外賣，卻毋須核實資料，很容易便可取去餐盒。記者之後再表面身分，問職員平日是否也不會核對訂單號碼，便讓人隨意取餐，職員則回應：「有時飯市太忙，都好少會對號碼。」

之後，記者又使用Deliveroo訂購一間手搖店的飲料外賣自取，但該店職員把外賣飲料放在櫃台內，並非任何人都能接觸的範圍，所以取餐者必須說出訂單號碼，才能從職員手上取到外賣，但過程中毋須展示手機程式的訂餐號碼介面核實。而Deliveroo的單據上只顯示記者登記平台時輸入的名字、訂單號碼及餐飲內容，付款方式和電話號碼都沒有。

晚市繁忙難逐一核對 餐廳職員認漏洞曾被偷餐

現時本港各行各業都欠缺人手，為搶人才而苦惱，工作最繁忙的飲食業界當然不例外，其中一間餐廳職員蘇先生坦言，過往一個月曾試過被「有心人」在飯市繁忙時間，扮取外賣乘機偷餐，導致餐廳無辜損失，要為顧客重新再做一份訂單。但他無奈指，在人手不足下，餐廳在晚市時間太繁忙，未能逐一核對，但其餘時間都盡量核實訂單資料。

另一間小食店職員周先生指，過往未曾發生偷餐事件，該店職員平時會核對顧客外賣自取的訂單號碼，或要求顧客展示手機訂單介面，才會將外賣訂單交予客人。

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