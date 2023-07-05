港人用美團叫外賣因事無法交收　外賣員暖心舉動網民激讚：好善良

現代人為了方便和節省時間，很多時候都會選擇使用外賣App去叫外賣甚至購買生活所需要的日常用品，外賣員和用家之間就像是互利共生的關係。而昨日（3日），有網民於FaceBook群組中分享一宗關於外賣員的好人好事，令他相當感動。



（FaceBook「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖）

昨日，有網民於FaceBook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」中發帖，指自己朋友用「美團」外賣App買了一些餐點和用品，但由於突然有事無法到關口進行交收，因此跟外賣員說將那些餐點和用品送給外賣員。她指外賣員聽到當下雖感到愕然但也有講多謝表達謝意。

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未幾樓主的朋友居然收到了美團的退款，讓樓主的朋友相當驚訝和感動，雖然樓主朋友試圖再次聯絡上外賣員把錢還給他，但由於是次訂單已變成退款訂單，屬於已結束交易，因此無法與外賣員聯絡。樓主指這件事令她的朋友「深深體會到內地外賣員的善良」，除了待客態度好、盡責之外更不會佔便宜。

而事件到這裡還未結束，有網民就事件留言，指退款要求只有買賣雙方可以申請，外賣員理應沒權退款給樓主朋友，因此很大機會是外賣員將商品拿到商家處，商家當作退貨處理。樓主聞言即感慨：「（如果）送貨費都退埋，即係白行一趟。如果仲要退埋（商品）比商家，即白行兩趟」，不過也有網民留言指，食物出門一般不會收回，因此也有可能是美團直接免單，外賣員也有機會仍能收取應得的運費。

（FaceBook 深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區截圖)

帖子引來網民熱烈討論，大部分網民都是感謝樓主分享好人好事，以及感慨內地從事服務業的人的服務態度比香港好得多，認為內地的外賣員值得大家尊重，他們工作壓力大之餘薪水也不多，希望大家都能明白到工作無分貴賤，能夠一視同仁。