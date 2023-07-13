外賣員盛行電單車5年增四成　政府3招增泊位　遇車禍傷亡率達九成

在香港「養車」成本高，電單車漸受駕駛者青睞，加上疫情下不少人轉行做電單車外賣員，令本港領牌電單車數目約5年間（2017年底至2023年4月）急增四成至7.5萬輛。惟泊車位供應並未追上需求，現時平均每兩架電單車只有1個泊車位，港府承諾推出三招增加車位。



另外，運輸署數據顯示，電單車意外率遠低於的士和公共小巴等商用車輛，惟一旦發生意外，電單車司機傷亡率高達91%，風險遠高於其他車輛類別，運輸署及警務處已加強相關宣傳和教育。



新一份立法會《數據透視》提到，疫情下外賣速遞業蓬勃發展，吸引不少人投身外賣車手行列，其中在2020年底電單車數量按年增幅高達11.2%；而隨著港府於年初逐步放寬防疫限制，今年4月領牌電單車按年增幅已放緩至3.9%。

電單車數量急增，但泊車位供應未有顯著增加，令泊車位（包括政府及私人營辦商提供的車位）對電單車比例由2017年的1比1.6，擴大至2022年的1比2，即每兩架電單車要爭一個泊車位。簡單計算，尚欠約3.7萬個車位才能容納全部的領牌電單車。政府承諾推行多項措施增加泊車位供應，包括在新發展項目中提供額外的電單車泊位、增加政府建築物內的公眾泊位，以及利用行車天橋下的空間提供更多電單車泊位等。

此外，不少合法泊位被俗稱「死車」的棄置電單車長期霸佔，加劇泊位不足情況。地政總署2019年至2022年間，在未批租及未撥用的政府土地清理至少494部棄置車輛，當中有251輛電單車，比例達50.8%。為減少類似情況，政府正考慮修訂相關法例，以懲罰未有續領車輛牌照或未有為棄置車輛取消登記的車主，修訂建議預計將於年內提交立法會，並於2024年生效。

電單車被形容是「皮包鐵」，駕駛者安全備受關注。運輸署數據顯示，2021年道路上每千輛電單車平均發生49宗意外，意外率遠低於的士（每千輛257宗）和公共小巴（每千輛179宗）等商用車輛。然而，一旦發生意外，電單車司機傷亡率高達91%，風險遠高於其他車輛類別。有見及此，運輸署及警務處已加強相關宣傳和教育。