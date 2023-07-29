粉嶺高球場｜甯漢豪：司法覆核不礙收地　檢視發展密度將推遲入伙

粉嶺高球場建屋計劃爭議未止，香港哥爾夫球會入稟高等法院就環評報告提出司法覆核獲批，令公營房屋計劃再添波瀾。發展局局長甯漢豪接受內地傳媒訪問時指，司法覆核案並不會影響政府，如期在9月1日收回土地，並重申不會改變收地時間和發展意向，當局需要基於環評要求，重新檢視擬議建屋密度和布局，故難以在原訂的2029/30年落成，但爭取將有關發展成為未來10年的公營房屋供應。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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高球場2029年落成建屋目標難達到

甯漢豪接受《南方網》專訪時指，粉嶺高球場經過「土地大辯論」的長時間公眾諮詢，最終決定收回高球場其中32公頃用地，故不應隨意改變已達成共識的項目，並重申粉嶺高球場建屋計劃是北部都會區未來10年公屋供應的一部份，又指收回的土地中，只有北端9公頃會用作建屋，其餘22公頃將盡快對外開放。

對於環評僅獲有條件批准，她表示，當局需要尊重環評程序，「佢哋之前話喺小小嘅9公頃，起萬二伙單位出嚟係咪太密、對附近嘅園境生態係咪有影響，𠵱家就檢視返個建屋密度。因為做呢個檢視，相信就唔會喺2029/30年原有嘅時間入伙，但係我哋都希望仍然爭取，係屬於未來十年內我哋嘅（公營房屋）供應。」

發展局局長甯漢豪。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會在本月初，三讀通過精簡土地規劃程序草案，最新修例將於9月1日生效。甯漢豪指，修例工作複雜，但卻可在半年內完成審議，對此感到振奮，又預告「這只是一個開始，我們還有很多手續和程序可以精簡」，發展局已與業界成立委員會，研究精簡行政程序，包括在今年下半年提交精簡地契續期安排的草案。