粉嶺高球場　高院頒司法覆核許可　環評決定暫時擱置

香港哥爾夫球會指土拓署就粉嶺高球場提交的環評報告錯漏百出，但環保署仍有條件批准，上周五入稟申請司法覆核，高等法院高浩文今(25日)頒下判辭，批出司法覆核許可，並批出暫緩通過環評的臨時禁制令，又透露會排期在8月內就禁令的申請作聆訊。



申請人香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署被列作有利害關係方。

環保署宣佈收回部份粉嶺高球場土地的時序。(詳看下圖)

+ 3

環保署今年5月有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請，香港哥爾夫球會上周五(21日)入稟高等法院申請司法覆核，指環保署去年應環諮會要求，就修改佈局設計、重新考慮保留部份林地等議題上提交附加資料，但未准公眾提交意見，儘管球會嘗試加入亦未獲理會。球會認為，署方提交的資料「完全錯漏」，不符《環評條例》要求，不容公眾參與的做法屬越權。

此外，就香港哥爾夫球會要求現階段暫緩執行決定，法官亦批出臨時禁令，直至申請暫緩執行的聆訊。而申請暫緩執行的聆訊，則會於本年8月的11日、15至18日的其中一日進行。與訟各方通知法庭，其大律師可出席的日子，法庭會再作排期。

案件編號：HCAL1258/2023

政府準備收回粉嶺高球場的部份。(詳看下圖)