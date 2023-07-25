粉嶺高球場｜建公屋成功闖首關　料行會通過　司法覆核恐成攔路虎

政府收回粉嶺高爾夫球場並擬議改劃其中9.5公頃作公營房屋發展，昨日（24日）成功於城規會「闖關」。不過，儘管高球場建屋建議已由去年討論至今，今次城規會「開綠燈」仍只是第一步，之後仍需經歷申述，再呈交行政長官會同行政會議核准。立法會發展事務委員會委員、資深規劃師林筱魯指，距離真正建屋仍要提交多次圖則，每次改動均需交由城規會評估，每一個過程都有機會被提出司法覆核，過往亦曾有項目由於受到法律挑戰，被延誤的時間以年計算。



現有好多入城規嘅申請，或者小規模嘅改動，佢全部都要做評估㗎，好多唔同評估都要做……以往有啲程序係凍結咗成好似好多年，7年時間都有。 立法會發展事務委員會委員林筱魯

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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哥球會指環保署調查方法「不科學」

粉嶺高球場「舊場」32公頃土地今年9月會被政府收回，爭議則早於一年前已展開。政府去年5月宣布計劃其中北端約9.54公頃會用作興建公營房屋，提供單位數量約1.2萬伙，3個月之後向環境諮詢委員會提交環境影響評估報告。

高球會卻公開其委託顧問進行的環評報告，稱在擬議發展的區域中，合共發現37種動物群物種，與政府環評報告有出入。環諮會去年8月審議環評報告接近20小時未有結果，最終暫緩決定，要求政府提交更多生態研究資料，包括額外的7個月的雀鳥調查。

今年5月，環諮會就土拓署提交的補充資料閉門商議，最後表明「大致認同」，同時建議環保署在考慮是否「開綠燈」為工程批出環境許可證時，應實施附加條件要求修改房屋佈局，以保育面積約0.4公頃的樹林，土拓署及後再環保署署長正式提交資料。然而，以上未能釋除哥球會疑慮，該會仍認為署方的調查方法「不科學」，環評報告每一個技術環節均存在「嚴重和實質性錯漏」。環保署署長一周之後有條件批准高球場局部發展環評報告。

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回。圖為攝於2022年10日14日，已是黃昏，但仍有人在打高球。（歐嘉樂攝）

下月公開修訂供公眾查閱及申述 11月底呈交草圖予行會批准

事隔約一個月，規劃署向城規會提交文件，本來擬建公營房屋用地由劃作 「住宅（甲類）」 地帶修訂為 「未決定用途」 ，餘下約21.65公頃用地建議的 「其他指定用途」 註明 「保育暨康樂」 地帶，規劃建議不變。月內城規會召開的5次公聽會，爭議聲音不斷之際，球會上周五（21日）前就環保署批准土拓署的環評報告提出司法覆核，法庭批出申請許可，排期8月聆訊。

昨日（24日）城規會接納建議修訂，只是高球場屋的第一關。城規會下月4日需將相關修訂供公眾查閱，並在隨後三個星期內接收進一步申述。城規會會根據條例考慮收到的進一步申述，並在作出決定後於11月底法定期限屆滿前把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。

立法會發展事務委員會委員林筱魯指，根據「修訂為 『未決定用途』」只是第一步，進一步申述之後會再發多少爭議仍屬未知。

中間個流程係咪順滑呢？會唔會引起爭議呢？甚至原有建議，今次會唔會引起法律挑戰，冇人知，呢個只係第一步，但係呢一步離起樓仲有排，因為佢日係真係要起樓，仲要改多次圖……嗰個都係一個新嘅程序。 立法會發展事務委員會委員林筱魯

林筱魯：每個改動都可面臨法律挑戰

林筱魯指，現有提交城規會的申請甚或小規模改動，每一個過程都是開放予人申請司法覆核或作出任何法律挑戰的機會，並且全部都要進行評估，政府需要向城規會報告環境影響，不只是生態、涵蓋採光、通風、噪音、空氣污染，全部都是環評的一部份，未知城規會之後會否就著不同修訂附加額外條件。

他表示，從公眾知情權角度，每次改變用途都要走一次程序，「每張圖改都要特首同行政會議批，每次改動都要經過一次程序」，以往亦曾有項目提交圖則後，因為受司法覆核挑戰而凍結多年。

立法會發展事務委員會委員林筱魯。（資料圖片／盧翊銘攝）

長春社公共事務經理吳希文則指，任何人均可以就《城市規劃條例》之下的圖則作出司法覆核，城規會昨日會議紀錄出爐之後，可藉此了解各人發言內容，以及城規會有否盡其職責處理所有申述提出的關注，並且根據條文有意提出法律挑戰。至於哥球會就環評報告提出的司法覆核會否影響建屋，他今日於電台節目則提及，則須視乎法庭是否受理。