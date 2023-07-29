中大考慮與深圳分校「聯合排名」？　校方澄清：不考慮作任何改變

中文大學與深圳分校早前發出聯合通告，稱考慮安排中大（深圳）獨立參與大學排名，或將兩校的數據合併作「聯合排名」，引起港校內地生的不滿，發起聯署抗議。



中大今（29日）回覆查詢指，校方沒有改變參與世界大學排名的方式，並指不論是中大，或是中大（深圳）的學生及畢業生的身份亦保持不變。校方續指，「未有考慮作出任何改變。」



中大今（29日）回覆查詢指，校方沒有改變參與世界大學排名的方式。（資料圖片）

中大回覆續指，中大（深圳）經中大校董會批准，於2013年成立，在深圳分校就讀並達到畢業要求的學生，獲得由中大頒發的學位，而所有學位課程均獲中大教務會監管，以確保符合大學嚴格的學術標準及教學質素。校方指，致力於在「一個品牌，兩個校園」的框架下，積極推動兩個校園間的進一步合作。

根據傳媒報道，中大（深圳）日前在官方微信發出與中大的聯合通告，稱由於深圳分校辦學時間尚短，考慮安排分校獨立參與大學排名，或將兩校的數據合併作「聯合排名」。事件引起港校內地生的不滿，發起聯署信抗議。

根據「香港中文大學內地本科生聯合會」聯署信指，收到大量會員投訴和不滿。聯合會亦在其微信公眾號提出三點質疑，包括深圳中大官網的文件已單方面稱世界排名第39；深圳分校學生獲得「A級」成績佔約四成，比例上高於香港本校學生；深圳分校學位證亦只在小字部份並標注「深圳」二字，故發起聯署要求校方解釋。