中大深圳列與中大香港共享QS世界排名惹非議　港校內地生聯署抗議

香港中文大學（香港中大）在QS世界大學排名位列第39位，有香港中大內地生發現，中文大學深圳分校（深圳中大）校網及研究生院簡介書上，列明深圳中大也位列全球第39位，出現共享世界排名情況，引起非議。



香港中大和深圳中大於7月25日發出聯合通告澄清事件，但內容卻有出入。香港中大指「香港中文大學（深圳）並未提供資料參與任類別的大學排名。我們正在考慮，香港中文大學（深圳）將來或者獨立參與年輕大學排名榜等排名」；深圳分校的通告內容相若，但多出「或者和香港中文大學合併數據，聯合排名」一句。香港中大暫未有回應。



「香港中文大學內地本科生聯合會」便稱收到大量會員投訴和不滿。聯合會亦在其微信公眾號提出三點質疑，包括深圳中大官網的文件已單方面稱世界排名第39；深圳分校學生獲得「A級」成績佔約四成，比例上高於香港本校學生；深圳分校學位證亦只在小字部份並標注「深圳」二字，故發起聯署要求校方解釋。



中大深圳課程由中大香港審批及監督 官網及文件列兩校排名一致

中大深圳創校時，標榜本校與分校的學術標準一致，都經教務會審核及監督，兩校畢業生一樣可獲頒授香港中大的學位。因此兩校畢業證書模式一致，校監為香港特首、校長為中大香港校長；不過仍可作出區分，深圳學生畢業證書上有細字列明所屬的為「香港中文大學（深圳）」，也會多出深圳中大校長姓名，而教務長姓名為深圳分校人員。

不過正因學術標準一致，根據「香港中文大學內地本科生聯合會」的截圖，深圳中大指由於學術質量控制和學位頒授標準，課程由香港中大教務會審批及監督，「因此香港中文大學（深圳）的QS世界大學排名與香港中文大學一致。2022年QS世界大學排名中，香港中文大學位列第39名」。研究生院簡介書列出QS世界大學排名名單，更將中大深圳置於香港中大之上。

兩校聯合通告不一致 深圳中大多出「合併數據，聯合排名」一句

香港中大和深圳中大於7月25日發出《香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯合通告》，確認深圳中大學術水平是「按照香港中文大學的標準和要求批准」，「畢業生與香港中文大學的畢業生一樣，獲授香港中文大學的學位，而香港中文大學（深圳）並不獨立授予學位」，「秉承一個品牌、兩個校園的理念」。

通告也指出，「由於辦學時間尚短，香港中文大學（深圳）並未提供數據參與任何類別的大學排名」，否定共享世界排名這個論述；兩份通告都稱「我們正在考慮，香港中文大學（深圳）將來或者獨立參與年輕大學排名榜等排名」，惟在中大深圳的簡體字版本，卻有「或者和香港中文大學合併數據，聯合排名」一句，但沒有見於香港中大的繁體字版本。

資料顯示，QS世界大學排名採用9個指標，附了學術、師生比例，也包括僱主評價、教授被引用指數、國際教授比例、國際學生比例、國際研究網絡、就業成果及可持續發展。

中大深圳採用中大香港同一學術水平。（香港中文大學（深圳）官網）

香港中大內地本科生聯合會大量會員不滿 提三點質疑

校方通告公布後，引起兩地中大學生熱議。其中「香港中文大學內地本科生聯合會」便在其微信公眾號發表「致校方的聯名信」。內文指，該通告在內地學生群體引發巨大爭議，並收到了大量會員的投訴和不滿，認為該政策並未考慮部份內地生的實際權益。

聯合會提出三點質疑，首先通告稱深圳分校並未提供數據參與大學排名，但根據中大深圳官網的文件顯示，深圳校方卻稱與中大本港並列，聯合會認對中大的品牌形象產生巨大負面影響。

聯合會又稱，香港本校與深圳分校的學術標準一致，惟聯合會根據非官方資訊平台「中大資訊」網站發現，2013年7月公布的統計中，本校學生平均分獲得「A級」，僅佔整體學生的兩至三成，而深圳分校獲得「A級」卻佔約四成。因此聯合會請求校方提供相關數據支持其說法。

聯合會又指，通告稱學位證由香港中文大學官方授權認可發出，惟聯合會認為目前兩所学校在書院制度等方面，所接收的教育模式與理念存有差異，但目前深圳分校學生所獲頒發的學位證，大字部份並沒有標注「深圳」二字，故避免造成進一步誤解，建議校方在抬頭標明「香港中文大學（深圳）」而非「香港中文大學」，以消除可能產生的歧義。

中大深圳醫學院2021年9月開學。（資料圖片／香港中文大學（深圳）醫學院網頁圖片）

《香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯合通告》全文︰

香港中文大學（深圳）是按中外合作辦學條例和香港中文大學的辦學理念與學術標準創立的國際化研究型大學。香港中文大學（深圳）所有學科專業的設立、教學質量的監控以及畢業生達到的學術標準的審核，均由香港中文大學教務會按照香港中文大學的標準和要求批准。因此，香港中文大學與香港中文大學（深圳）的學術標準一致，正是因為這樣，香港中文大學（深圳）的畢業生與香港中文大學的畢業生一樣，獲授香港中文大學的學位，而香港中文大學（深圳）並不獨立授予學位。

感謝政府和社會各界的大力支持，我們十分欣喜地看到香港中文大學（深圳）自創校以來的九年裡，在學科建設、師資招聘、生源質量、學生培養、書院及通識教育等各個方面都取得了巨大的進步。由於辦學時間尚短，香港中文大學（深圳）並未提供數據參與任何類別的大學排名。我們正在考慮，香港中文大學（深圳）將來或者獨立參與年輕大學排名榜等排名，或者和香港中文大學合併數據，聯合排名。無論怎樣，香港中文大學與香港中文大學（深圳）將秉承「一個品牌、兩個校園」的理念，共同努力傳承香港中文大學優秀的學術傳統，向世界一流的國際化研究型大學奮進！

香港中文大學校長、香港中文大學（深圳）理事會主席段崇智

香港中文大學（深圳）校長徐揚生

註：「或者和香港中文大學合併數據，聯合排名」只見於深圳中大的簡體字通告