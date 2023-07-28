中大改組｜促楊于銘解「院校自主」　梁振英斥博亂搞「完全自治」

全國政協副主席、前行政長官梁振英連續兩天發文，再點名質疑中大校董楊于銘將《基本法》斷章取義，將「院校自主」曲解成「完全自主」。梁更把今次事件與佔中相題並論，要求楊于銘交代其要求的「院校自主」的內容：「否則就像當年有人以為可以博亂搞「完全自治」一樣，自欺欺人。」



梁振英重申，中大有些人仍然自我中心，歪理連篇，視體制於無物。「我不想中大被楊于銘誤導，不想『暴大』惡名延續，不想段賊再變段爸，不想佔中、黑暴重演，不想學生被送上火線。」



梁振英在其題為「中大楊于銘要怎樣的『院校自主』，獨立於誰的自主？」的文章中指，佔中期間，有人處心積慮將香港獲《基本法》受權的「高度自治」曲解成完全自治，只提選民的選舉權，不提中央的任命權，意圖將中央撇在一邊，結果貪加得減。

他續指，今天，中大校友評議會選任校董楊于銘將《基本法》斷章取義，將「院校自主」曲解成「完全自主」。梁強調，中大和所有其他大學一樣，校董會是最高權力機關，他要問楊于銘，中大校董會這最高權力機關的主席是怎樣產生的？是「中大人」選舉的嗎？不是！是委任的。是誰委任的？是特首！委任前有諮詢「中大人」嗎？沒有，也沒有先例。

特首在任命前和任命後，有權有責向校董會主席就學校的管治提要求，校董會主席有責任向特首交功課，否則兩方都失責，這是任命和被任命的關係，從港英的總督年代就是如此，否則出了大事，倫敦是要過問的。所有被特首任命的公職人員，除了司法人員外，都要按特首的要求履職。他稱自己做過被兩任特首任命為兩間大學的校董會主席12年，當特首時也不斷任命各大學的校董會主席，故深明此理。

因此，他要交楊于銘交代其要的「院校自主」，是獨立於特區政府、獨立於特首的自主嗎？梁振英指，楊于銘指《基本法》賦予「院校自主」，要求對方負責任的說明「自主」的內容，否則就像當年有人以為可以博亂搞「完全自治」一樣，自欺欺人。

主導權在政府 立法會有獨家的審議權

梁振英又駁斥楊于銘稱「重組校董會的主導權在中大」是錯誤，指如果主導權在中大，為什麼要修改中大條例？因正確的答案是主導權在特首和政府，立法會有提案權，更有獨家的審議和通過權。

梁再指，楊于銘指校友代表減少，但不減議員校董席位是「不平等條約」。校友作為校董和代表立法會的議員作為校董的職能職權完全不同，立法會在中大的校董的職能是監察。他提醒楊于銘要記著，中大是公立大學，立法會是全香港唯一有批准使用公帑的權力機關，如果校友會要和立法會「平等」，今後校友會自己去找錢好了。