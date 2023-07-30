消費券｜近100萬八達通用戶周一須用夠$3000　下月中才可派$2000

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】有近100萬名領取八達通消費券的市民，早前因為「合資格消費」未滿3,000元，未能如期在7月16日領取第二期2,000元消費券。



相關用戶須於7月31日或之前，「合資格消費」滿3,000元，才可最快在8月16日領取第二期2,000元消費券。否則領取日期會一直延後，若今年10月31日截數日仍未能符合條件，第二期消費券金額將會被取消。



此外，八達通在7月31日或之前，每日早上8時至下午5時，於最少15個指定港鐵站安排八達通服務大使，以解答市民消費券相關查詢。



合資格消費滿$3000才可準時領券

第二期消費券再多10萬人獲核實資格，即約650萬名市民可獲發消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。惟政府早前公布，約100萬名領取八達通消費券市民，由於在6月30日或之前，合資格消費未滿3,000元，未能如期領取消費券；其中三分之一人的金額與與3,000元目標相差少於1,000元。

相關市民只需要在7月31日或之前，合資格消費滿3,000元，才最快在8月16日領取第二期2,000元消費券。否則錯過後，需要等待至9月16日才可領取。須注意，八達通消費券最遲領取日為今年11月16日，即死線為10月31日。

市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）

四個領取八達通消費券方法

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。



▼八達通App領取消費券▼



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四個查詢「合資格消費」方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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不合資格消費共有九個類別

至於「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

八達通早前提醒，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

可善用八達通App查閱功能

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，以得知消費券相關的交易詳情及金額。該功能更可透過輸入八達通卡的號碼，幫助親友包括長者查閱︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。



八達通在最少15個地鐵站設服務大使

此外，八達通由即日起至7月31日，每日早上8時至下午5時，於最少15個指定港鐵站安排八達通服務大使，解答市民消費券相關的查詢，包括：銅鑼灣、觀塘、佐敦、太子、油麻地、沙田、上水、將軍澳、大圍、青衣、天水圍、屯門、元朗、東涌及荃灣西。