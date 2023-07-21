消費券｜八達通今起發短訊　未領券用戶須7.31前清上期　8.16收錢

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期消費券已於7月16日發出，兩期均使用八達通收取消費券的市民，如因「合資格消費」累積總額未達3,000元，而未能領取第二期2,000元，則須在7月31日或之前達到有關要求，才能在8月16日領取第二期消費券。



八達通公司會在今日起，向仍未符合累積消費額要求的登記人發出短訊提醒，該短訊會以電話號碼9665 7134發出。



八達通公司會在今日起向仍未符合累積消費額要求的登記人發出短訊提醒。（資料圖片）

政府發言人提醒，兩期均以八達通收取消費券的市民，如他們因「合資格消費」累積總額未達3,000元的要求而尚未能領取第二期2,000元的消費券，則須在7月31日或之前達到有關要求，才能在8月16日領取第二期消費券。

八達通公司會在今日起向仍未符合累積消費額要求的登記人發出短訊提醒，該短訊會以電話號碼9665 7134發出。發言人補充，如有關市民的八達通卡已沒有餘額，但「合資格消費」累積總額仍未達到要求，請先為八達通卡增值，並作合資格消費，以達到相關累積總額的要求。

另外，市民亦可通過八達通客戶服務熱線（2969 5588）、八達通網站八達通手機應用程式及使用港鐵站的八達通服務站，查詢其消費券的「合資格消費」累積總額。

發言人又指，如市民在7月31日後才達到「合資格消費」累積總額要求，他們領取第二期券額的日期將順延至達到要求後的翌月16日。例如在8月份內才達到累積總額要求，則只能到9月16日才可領取第二期券額。市民最遲須在今年10月31日或之前符合要求。