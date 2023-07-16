消費券2023｜酒樓茶客叫多2碟品嚐椰皇　颱風再添人流　生意增2成

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府今（16日）派發第二期2000元電子消費券，不少市民趁假日與親友到酒樓飲早茶。今早十時許，旺角倫敦大酒樓非常熱鬧，座無虛席，有食客笑言，特意點了過往未曾品嚐的椰皇，「比平時嗌多一兩個野食，平日五碟今日食咗七碟。」

酒樓負責人表示，受惠於消費券及颱風，今日人流比平時多約兩成，「今日打風啲人去唔到新界旅遊，驚有颱風費事返屋企麻煩，所以出嚟喺市區飲吓茶。」



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食客點多兩碟 品嚐椰皇

已領第二期消費券的譚氏夫婦，首次到旺角倫敦大酒樓。他們指，由於派發了消費券，今日飲茶開支較平時多，譚生指：「其實平時我哋飲茶兩個人去另一間飲都會食五碟野，咁今日因為有啲懷舊點心，同埋消費券，就食咗七碟。」他續指，大約多花了數十元，並特意點了從未品嚐過的椰皇。

常客文先生指，每周都會到場光顧，今日較平時多點一兩碟，不過笑言：「我年紀大食唔到咁多架啦，後生就可以食多啲啫。不過嗌多一兩碟都有嘅。」他表示，並沒有預計開支，但今期消費券打算主要花在食物之上，「使得幾多就幾多，有幾多都無乜所謂，政府振興經濟咋嘛。」

食客鍾先生則表示，比平時多叫了一碟點心，同樣擔心吃不下太多，「今日都有比平時食多啲嘅，食多左點心，但都係比平時多一碟左右，都係食多幾十蚊啫，因為驚食唔晒，都冇嗌多幾碟。」另一位常客何小姐與父母一同來飲茶，她指並沒有因為消費券叫多了點心，「冇消費券都要食架。」

消費券遇上颱風 生意多近兩成

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，過往派發消費券的周日，人流都會比平時多一成；但今早生意更暢旺，較平時多一成半至兩成。他解釋：「因為今日打風啲人去唔到新界旅遊，驚有颱風，費事返屋企麻煩，所以出嚟喺市區飲吓茶。」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示今早人流，主要有兩個原因，「一係消費券，二係因為今日打風啲人去唔到新界旅遊，驚有颱風費事返屋企麻煩，所以出嚟喺市區飲吓茶。」（廖雁雄攝）

蘇萬誠指，由於擔心人手不足，應付不暇，而且為免構成死性競爭，故不會就消費券推出特別優惠，「香港勞工好短缺，所以如果你做優惠，更加令到啲夥計百上加斤做唔到，反而啲夥計走埋㖭。」

他認為，假若推出優惠，人流太多反而對顧客也不好，「有消費券客人都消費得好開心架啦，唔需要再推出優惠令到佢嚟到搵唔到位，或者搵位爭位時發生口角就更加不滿。」

市民想用消費券買耳機

購物方面，有市民利用新發放的2,000元選擇消費在買電器上。市民朱先生指可能會用消費券買耳機，他在上一期發放消費券時沒有買電器，笑言「比啊媽用唒黎買鮑魚。」他指假若買電器亦不用選擇貴於2,000元的，因為不想補回差額。

朱先生指可能會用消費券買耳機。（陳泳蘊攝）

市民黃先生則指不會選擇買電器，「買電話又唔夠，都係用係食上面啦。」另一市民陳先生指正在考慮消費券的用途，「就算買電子產品可能都只係買叉電器嗰啲，唔想洗晒啲錢係買一樣嘢上面。」