冧石屎｜甯漢豪指屋宇署已識別千幢緊急樓宇　擬進場維修再追收費

本港近期相繼發生大廈塌石屎意外，外界關注舊樓維修工作。發展局局長甯漢豪今日（30日）表示，屋宇署早前覆檢發現約2700幢樓宇逾期但仍未遵辦驗樓令，其中1800幢樓宇目前已委任檢驗人員，又指署方已識別約1000幢狀況緊急的樓宇，考慮進場安排維修。



她強調屋宇署會加強執管，敦促業主修繕，如果業主需要協助維修，當局可能提供幫助，包括由屋宇署即時進場修繕，業主其後交付相關費用。



發展局局長甯漢豪今日（30日）表示，近日發生的事件，不論對業主或政府，「係一個好好嘅提醒，把握機會加緊」。

1800幢如未展開工程考慮年尾檢控

她指，屋宇署早前覆檢發現，未獲遵辦強制驗樓令的樓宇中，約2700幢逾期但仍未遵辦，當中大約1800幢樓宇已經委任檢驗人員，屋宇署會催使他們盡快開展工程，若無工程跡象，將在今年年尾考慮檢控。

900幢強驗令過期將發警告信

甯漢豪亦指另外約900幢樓宇在驗樓令過期後，仍未委任檢驗人員，故局方會陸續發出警告信。甯漢豪指屋宇署已識別約1000幢狀況緊急的樓宇，會進場安排維修。她又指，樓宇維修由開展至完成需時可能以月計，屋宇署稍後會匯報工程進展。

甯漢豪強調，屋宇署會加強執管，敦促業主修繕，如果業主需要協助維修，當局可能提供幫助，包括由屋宇署即時進場修繕，業主其後交付相關費用。