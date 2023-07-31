翹英教育結業｜家長指無異常　苦主逾400人　議員斥涉多項違規

翹英教育（Brilliant Education）日前（29日）貼出告示，宣布五間分店全線結業。有家長今早（31日）在電台節目指，苦主群組現時已有400多名家長，她坦言近日沒留意到該校有異常，而預先交多月學費獲取折扣都是該校慣常提供的優惠，惟今次在交學費後兩星期，該校即宣布如業，「可能（該校）已發生問題，佢隱瞞我哋。」



有立法會議員在同一電台節目稱，不少家長近月被翹英教育要求預早提交數月的學費，而這種做法其實並不合規，惟很多市民不知情，他也促政府要盡快跟進事件、並交代教育中心是否違規。



家長陳小姐表示，孩子自2021年已在該校報讀課程，該校以往在每個課程完結後，均會主動致電家長提供課程優惠。據陳小姐所講，預繳愈多個月的學費，可享愈多折扣優惠，今年7月她也接到該校兩度來電，最後她為孩子預繳今年9月至明年2月功課班、約1.1萬元的學費，連同8月暑期班的學費約6000元，她共向該校繳交約1.7萬元學費。

惟交學費後兩星期，該校宣布結業，她說事前並未為意該校有任何異樣，「可能（該校）已發生問題，佢隱瞞我哋。」她又指，該校設有WhatsApp群組與家長通訊，惟至今無人回覆，坦言現時未知該如何追討學費。現時由家長成立的苦主群有400多名家長，他們現時各自向消委會、海關、及警方報案，暫時未知往後會否有其他行動。

陳小姐續指，不知道原來註冊補習中心不能收取多於一個月的學費，「我哋普遍市民真係唔知，佢開得門做生意，我地梗係相信佢可以做。」她又指，知道近日有自稱該校校董的人出來說正計劃重開，但認為並不可信，「咁多人受騙，呃咗大量嘅錢，咁點解唔可以如常進行？」

民建聯立法會議員梁熙在同一電台節目中指，目前收到10位家長求助，不少人近月被翹英教育要求預繳多月的學費。他也指出，很多市民並不知道這種做法並不合規。

他續指，翹英教育除要求家長預繳多月學費，也疑有多項違規做法，包括有可能違反商品說明條例中，「 如果佢一個中心，明知將結業，都大量收現金，都違反商品說明條例，係不當接受付款。」他也提到，如教育局所講，有部分分店未有註冊，「就咁掃都有多項違規。」

他續指出，該校現時有一名校董稱有可能找到白武士、甚或要求家長注資，惟他質疑這種講法疑是想「繼續cap（騙取）水」，也明言該校以往的經營涉不合法營運，「如果係非法營運，（注資）只會cap（騙取）到更多嘅水走佬。」促教育局要盡快說明該校做法是否違規，並從速跟進，以免更多人受騙。

但梁熙認為，今次事件屬「個別情況」，認為「唔會好似傳染病咁，愈來愈多發生。」不過，他強調，政府需要教育市民，不要預先付款、也要查清教育中心是否持牌，更需要設法避免相關教育中心負責人往後有機會再開另一間中心繼續以同一方式獲利。