廉署招聘調查主任　首允大三生投考　下月辦「體驗日」即場考體能

廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，擬聘60名調查主任及助理調查主任，首次接受四年制大三學生申請。廉署將於下月19日在北角廉署大樓舉辦「廉署招聘體驗日」，參加者可以體驗執法及模擬拘捕，有意投考人士可以即場報考體能測試，合格結果將即時紀錄並獲認可。



廉政公署執行處正進行招聘，首次接受四年制大三學生申請，計劃招募約60名調查主任及助理調查主任，即日起至9月1日接受申請。（廉署提供）

廉政公署執行處正進行招聘，首次接受四年制大三學生申請，計劃招募約60名調查主任及助理調查主任，即日起至9月1日接受申請。

廉署將於8月19日（星期六）在北角廉署大樓首次舉辦「廉署招聘體驗日」，讓有志投身反貪工作的人士參觀大樓內的執法設施，率先體驗廉署執法程序，以及模擬拘捕及搜查行動。

當日會有廉署調查人員親身分享投考心得，參加者更可即場申請投考廉署職位及進行入職體能測試，合格結果將即時紀錄並獲認可。

「廉署招聘體驗日」詳情：



日期：2023年8月19日（星期六）



時間：第一場 (上午9時30分至下午12時30分)；第二場 (下午2時30分至下午5時30分)



地點：香港北角渣華道303號廉政公署大樓



調查主任：即廉政主任(乙／丙)，起薪點薪酬為53,105元，頂點月薪為107,770元，投考者須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷。



助理調查主任：即助理廉政主任，起薪點薪酬為26,815元，頂點月薪為48,610元，投考者須在香港中學文憑考試考獲五科第2級或同等或以上成績，或在香港中學會考考獲五科第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。

