廉署培訓「菁英誠信領袖」　70名學生參與　將訪大灣區及國際會議

廉政公署新推出的「菁英誠信領袖計劃」今日（19日）舉行啟動禮，70名來自各大專院校及中學的學生宣誓成為學生領袖，未來一年會接受培訓，並到訪大灣區的反腐單位、出席國際反貪會議和活動等。廉署希望可拓闊學員的反貪視野，加強反貪信念，並了解香港司法制度及法治的重要。



廉政專員胡英明帶領「菁英誠信領袖計劃」學員宣誓。（廉署提供相片）

來自全港12間大專院校及18間中學的70位學員，今日宣誓成為「菁英誠信領袖」，未來一年將分別參與一連串領袖培訓活動，包括到訪粵港澳大灣區的反腐單位、由廉署人員帶領出席國際反貪會議和活動、會見不同界別的社會領袖，及到訪紀律部隊和其他政府機構等。

學員參與為期兩日領袖訓練營

廉政專員胡英明表示，計劃有助學員加深對廉署肅貪倡廉工作的認識，更可透過親身交流體驗，了解國家反貪腐工作和經貿發展，「學員要把握學習機會，深入了解國家對反腐敗工作的決心及廉政建設的成果，並同時開拓國際視野，以宏觀角度思考如何發揮香港誠信優勢。」

此前，學員已在昨日（18日）參與為期兩日的領袖訓練營，親身體驗調查和執法工作，了解香港反貪法例，並獲頒授證書。廉署指出，「菁英誠信領袖計劃」建基於五個核心理念—拓闊學習經歷、培養領導才能、建構國際視野、建立團隊精神及親身參與體驗。