反恐專責組鼓勵全港的士「見疑即報」　破涉恐涉暴案有機會獲賞金

本港恐襲風險維持中度，跨部門反恐專責組今日（31日）展開全港的士「安全旅途 見疑即報」運動，鼓勵士大哥舉報懷疑涉恐涉暴消息，當成功協助破案及定罪，便有機會獲發賞金。

有曾獲頒「好市民獎」的士司機指出，曾在警方路障前，目擊有人從一輛可疑車輛掉出利刀後逃走，他立即通知在場警員成功破案，「隨口講一聲，就捉到人」，呼籲同業遇見可疑的人和事應盡早舉報，以免「發生咗先嚟補救就太遲」。

跨部門反恐專責組至今接獲逾2萬條舉報，已向一名職業司發放獎金，現時至少三宗符合賞金機制，將於結案後考慮發放。



跨部門反恐專責組高級警司梁偉基鼓勵全港的士司機「見疑即報」。（梁鵬威攝）

跨部門反恐專責組指出，本港有逾1.8萬輛的士及約4.6萬名活躍的士司機，當察覺可疑行為和物品時，如屬非緊急事件，應先考慮自身安全，在安全情況下作出舉報，如情況緊急應立即致電999。

的士司機見可疑車輛舉報 「隨口講一聲就捉到人」

夜更的士司機陳先生早年曾協助警方，拘捕一名藏有攻擊性武器及藥駕的男司機，而在2021年獲得「好市民獎」，他憶述案發當晚，在獅子山隧道遇上交通警路障，期間他發現前車十分可疑，司機多次開合車門，似想調頭駛走，當他駕經前車位置時驚見地上有一把刀。

「當時有位高級警員走埋嚟，我就同阿sir講，見到嗰架車好似掉咗把刀出嚟，差人就即刻追截，到我收工返到屋企先知，原來真係拉咗人。」他又笑言：「我都係隨口講一聲，就捉到人破案，咁大個仔都唔係做好多好事，都OK架喇。」他呼籲同業要多留意身邊事物，讓市民生活在安全城市，「如果有事發生先嚟補救就太遲」。

的士司機陳先生早年曾協助警方破案，他呼籲同業要多留意身邊事物，讓市民生活在安全城市，「如果有事發生先嚟補救就太遲」。（梁鵬威攝）

的士車行：司機如小型探射燈

的士車行車主協會會長鄭敏怡表示，的士司機每日行走500公里，尤如一支「小型探射燈」，當發現可疑人和事，都可以預先報警，阻止罪案發生，「的士司機好精靈，好精明，好多疑似罪案都睇得出。」

的士車行車主協會會長鄭敏怡（左）表示，的士司機每日行走500公里，尤如一支小型探射燈。（梁鵬威攝）

恐襲風險維持中度 靠市民日常生活預防

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，警方近月接獲不少熱心的士司機「見疑即報」，成功阻止兩宗黑幫打鬥及拘捕七名疑犯，亦協助拘捕一名販毒疑犯。他又提到，本港恐襲風險維持中度，但尚有極端暴力意圖人士，「如果到出現恐襲就太遲，好靠市民生活層面發現可疑事情，最有效預防暴力事件」。他又舉例，英國利物浦2021年曾有司機在接載可疑男子後起疑，反鎖對方車內，男子引爆身上炸彈，成功阻止大規模死傷。

反恐熱線一年2萬舉報 3宗有機獲發賞金

梁偉基指出，去年6月推出的「反恐舉報熱線63-666-999」，截至今年7月中，共接獲逾2萬條訊息，涉及超過5000宗舉報人次，部份已成功協助拘捕，但暫未能透露拘捕人數及定罪宗數，他又指接獲的訊息當中，超過14%已轉介其他刑事調查單位跟進調查。

梁偉基又指，今年3月向一名職業司機發放首宗反恐賞金，將兩名涉案人士以「炸彈嚇詐行為」定罪，現時有至少三宗舉報符合賞金機制，待完成法庭程序後會考慮發放。