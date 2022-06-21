反恐｜五金舖貼「安全承諾」標籤　遇可疑人購化學品先觀察後舉報

本港近年出現多宗爆炸品案件，跨部門反恐專責組於今年6月啟動「安全社區．承諾」計劃，參與約章的五金舖會貼上「承諾」標籤，當遇有非業界人士，不尋常地大量搜購高濃度化學品，而又拒絕透露目的和堅持以現金交易，負責人可以透過「反恐舉報熱線」作出舉報。



有率先參與計劃的五金舖指出，2019年有曾有學生大手購買6箱膠塑帶，「佢又唔係做電工，但個量好犀利，多到唔夠貨畀佢」，日後會留意顧客的舉止及言談，判斷是否可疑人。



跨部門反恐專責組於今年6月啟動「安全社區．承諾」計劃。（鄭子峰攝）

警方：爆炸品案件未見減少 更轉趨地下化

「安全社區．承諾」現時有14間五金舖及49間中學及大專院校參與，包括城市大學實驗室，計劃採取約章模式，參與單位會貼上「承諾」標籤，旨在警剔守法、安全管理及見疑即報作出承諾。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，警方自2019年至今搗破約20宗爆炸品或原材料案件，「即使港區國安法實施，相關案件未見減少，更轉趨地下化。」他指涉案人士容易於五金舖購買化學品原材料，警方將會重點在灣仔、深水埗及葵青區加強宣傳，下一階段推廣至保安物管、酒店、公共運輸及教育界等。

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提醒顧客有否6點不尋常情況

梁偉基建議五金舖在售賣化學品時，留意六點情況，如有非業界人士購買不尋常濃度、不願透露目的、不了解用途、行為閃縮、堅持現金交收及即場提取大量貨品，應立即舉報。他指「反恐舉報熱線」自本月8日設立至今，有超過1,600條信息，不少已即時跟進，當中包括來自五金舖消息，他重申任何為案件提供重要線索業界，有機會在破案後獲得賞金。

消防處高級消防區長（危險品課）張傲天指出，消防處自2020年至今巡查1,320次，有20宗涉違危險品條例並作出檢控。他強調業界必須妥善管理危險品，一旦被人濫用，會對市民構成威脅。

灣仔五金舖負責人：會觀察顧客言行 不貿然舉報

位於灣仔區的贊昌盛五金材料是首批參與計劃的店舖，負責人程先生指，2019年有不少人於五金舖購買化學品，形容「造成社會不安」，當時曾有學生向他購買6箱膠塑帶，「佢又唔係做電工要紥嘢，但個量好犀利，多到唔夠貨畀佢。」

程先生又指，會觀察顧客行為及言行推斷是否可疑人士，不會貿然舉報，「行內有好多術語，例如火酒叫『士力水』，識講就係同行。」