首引反恐條例及串謀殺警案　交付高等法院審理

於2019年12月日民陣舉辦「國際人權日大遊行」前夕，警方在多區的貨倉及屋苑等地方，搜出手槍、子彈和軍刀等武器，並在灣仔華仁書院外檢獲2個土製炸彈。警方並拘捕13名男女，並控以12罪，其中10人早前被控一項《聯合國（反恐怖主義措施）條例》中「對訂明標的的爆炸的禁制罪」，案件今(3日)在東區法院作提訊日，並完成交付程序，裁判官把案件分付高等法院的審理。



13名被告為黃振強（22歲）、吳智鴻（24歲）、張俊富（22歲）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）、陳玉龍（27歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、鍾雪瑩（29歲）、許湛榮（24歲）。

黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦、許湛榮10人，同被控「對訂明標的的爆炸的禁制罪」。而該罪的交替控罪為串謀引起可危害生命的爆炸罪。此外，他們亦被控串謀謀殺香港警務人員。黃振強及張俊富同被控1項管有爆炸品罪，張俊富另被控於1項無牌管有火器罪。

此外，吳智鴻、蘇緯軒、鍾雪瑩、李家田四人被控意圖危害生命而管有槍械或彈藥共三罪。蘇緯軒另被控1項意圖抗拒合法逮捕而使用槍械及彈藥。蔡凱明被控1項協助及教唆他人製造炸藥意圖危害生命或財產罪。陳玉龍則被控1項串謀無牌管有火器及彈藥及1項無牌管有火器及彈藥。

案件編號：ESCC 2693/2019, ESCC 50,159,1876/2020, ESCC 885/2021, FLCC 5525/2019, FLCC1222,1860/2020, STCC 282/2020