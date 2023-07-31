「阿一鮑魚」絕響　楊貫一由樓面走到世界名廚　鄧小平青睞助成名

富臨飯店創辦人、著名大廚楊貫一今日（31日）與世長辭，終年90歲。回顧其一生，最風光的時莫過於他透過烹調飽魚的手藝，獲國家前領導人鄧小平青睞，造就「阿一鮑魚」這道名菜，最終令他由香港一個樓面小子，走向全國，再邁向全世界成為「鮑魚大王」。



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楊貫一自16歲隻身到香港謀生，起初由樓面做起，一做便是二十載。1974年，他以積蓄與朋友合資創辦富臨飯店，期間不斷鑽研手藝，終於花了三年時間研發出「阿一鮑魚」。不過，當時這道名菜並無為他帶來事業高峰，直至1985年，他於新加坡的美食節憑著這一菜式打響名堂，事績傳到去北京。

楊貫一接受傳媒訪問曾提到，1986年獲邀前往北京釣魚台國賓館入住兩星期，為時任國家領導人鄧小平下廚，當時鄧小平一句「開放改革就有好鮑魚食，唔係今日都冇好鮑魚食」，奠定他飲食界的國際地位，亦是令他舉世觸目的關鍵。

及後，他先後被菲律賓、泰國及歐洲多國領導人邀請他烹調鮑魚，法國、加拿大、瑞典，甚至南非的領導人，都曾經是他的食客。1996年，他獲得國際御廚協會頒發最高榮譽Club Des Chefs Des Chefs（C.C.C.）金章。

他的名聲亦造就富臨飯店的地位，2019年由米芝蓮二星級餐廳榮升至香港少見的米芝蓮三星級中菜餐廳。楊貫一的國際地位未有令他趾高氣揚，年事已高亦不忘時時巡鋪、指導徒弟和員工以及招呼客人。