中大校董會改革｜主席查逸超：校董會立場無變　歡迎議員推動改組

中大校董會改組爭議持續發酵，校董會下午（1日）三時召開會議，校董會主席查逸超會後見記者，稱會上談及條例草案的細節、法定人數和過渡的安排，重申校董會立場沒有改變，一如4月17日專責小組報告公告的立場，亦歡迎立法會議員推動「應做未做十幾廿年」的校董會改組工作，未來會積極與立法會合作。



中大校董會下午三時召開會議，會議歷時大約兩小時。校友校董楊于銘早前表明，動議提出表決2016方案與張宇人提出的最新方案，外界關注有他能否成功提出動議。

校董會主席查逸超僅多次重申，校董會一如4月17日專責小組報告，立場沒有改變，反問「無改變，有咩需要表決」。

中大校董梁英偉早前向立法會提交意見書，稱校董會主席、副主席及特首委任的數名校董支持張宇人方案，被問是否有偏幫之嫌，查逸超則指，「我唔會有偏幫任何人嘅觀感」，又指「改革係自己嘅事情」，不會偏幫任何一個人和團體，強調以「結果為目標」。

立法會法案委員周五繼續審議中大校董會改組的條例草案，楊于銘等三名校董早前發起聯署，反對由校董兼議員張宇仁、鄧家彪和劉國勳提出的提案，質疑草案刊憲前末經校董會審視及通過，促以2016年方案為基礎作修訂，包括議員席數由3減至2、校長及常務副校的聘任門檻，提升至三分二校董投票支持通過。聯署至少有1,300名校友聯署。

不過，隨著全國政協副主席梁振英點名批評楊于銘後，曾聯署的嶺大校長鄭國漢及大灣區航空行政總裁許漢忠均「轉軚」，前者稱對中大改組「有新的看法，沒有掌握足夠的事實及證據，不宜表態」，後者則指「聯署近乎騎劫強姦民意」。