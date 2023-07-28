中大校董會改革｜關家明主動撤回聯署　特首政策組：免不必要疑慮

中大校董會改革爭議持續升溫，立法會相關法案委員會今（28日）將舉行第二次會議，而中大部分校董發起聯署反對由三名議員校董提出的改革私人草案，聯署校友包括特首政策組副組長關家明。特首政策組最新表示，已得悉關家明已主動撤回有關聯署，特首政策組稱，關家明作為該大學校友，關注有關大學管治的修訂草案並表達其個人意見，是可以理解的，但事件引起是否反映政府立場的疑慮，為免不必要的疑慮，關決定撤回有關聯署。



中大校董會三名成員包括中大校友評議會主席楊于銘、林偉雄和香樹輝於22日發起聯署，表達對由三名議員校董包括張宇人、劉國勳和鄧家彪提出建議削減中大校董會人數及提高聘任校長門檻等私人草案，立法會相關法案委員會今將舉行第二次會議。

聯署人數至周三（26日）晚已逾1,300人，當中出現「關家明 1978/崇基/經濟」，而特首政策組早前回應指：「這是關家明先生的私人事務，特首政策組沒有補充。」

特首政策組：事件引起是否反映政府立場的疑慮

特首政策組最新表示，已得悉關家明已主動撤回有關聯署，特首政策組稱，關家明作為該大學校友，關注有關大學管治的修訂草案並表達其個人意見，是可以理解的，但事件引起是否反映政府立場的疑慮，為免不必要的疑慮，關決定撤回有關聯署。