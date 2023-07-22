中大校董會｜中大三校董發起網上聯署　推動立法會議員議席三減二

中大校友評議會主席楊于銘與兩名中大校友林偉雄、香樹輝今日（22日）發起聯署呼籲各界支持「重組中大校董會的多方共贏方案」，包括建議立法會議員在校董會的席位，由目前三席減至二席，而校友評議會代表所佔席位，由目前三席減至二席。



張宇人、劉國勳、鄧家彪三名中大校董兼立法會議員，提出《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》。（廖雁雄攝）

張宇人等提交草案未經校董會審議通過

聯署文中指，中大校董會先後於2009年及2016年提出重組校董會的方案，於本年初就重組校董會事宜舉行諮詢會，結論是2016年重組校董會的方案仍然合適。文中指張宇人、鄧家彪、劉國勳三位議員校董提出的草案事前沒有提交中大校董會討論審議，毫無諮詢便強加於大學。

文中亦指，根據三位議員的草案，立法會議員及特首委任人士在校董會所佔共9個席位維持不變，佔整體比例由現時的16.7%增加至26.5%。而代表逾27萬位校友的校友評議會，在校董會的席位則由現有三席削減至僅有一席。文中批評，三位議員的草案漠視校友群體的聲音。

楊于銘當選新一任中大校友會評議會主席。（中大網頁）

建議議員及校友評議會代表席位減至二席

楊于銘於文中就重組校董會提出建議，以2016年方案為基礎，如立法會議員在校董會的席位，由目前三席減至二席，而校友評議會代表所佔席位，由目前三席減至二席。至於由大學監督（即行政長官）委任的校董席位維持目前的六席，其中包括大學校董會主席、副主席及司庫三席。

楊于銘亦建議，聘任校長及常務副校長須得校董會同意及投票通過，所得票數由目前的簡單多數，即校董會成員的51%提升至三分之二。方案又建議，三名立法會議員建議校長及常務副校長須經校董會四分之三成員投票通過方可聘任，但這並非本港絕大部分大學的機制，如果為聘任校長及常務副校長設下不必要的高門檻，將不利於招攬優秀的大學管理人員，對大學日後的發展有負面影響。