江碧蕙涉騙佣金案　江辯稱確曾介紹客戶　合約在身需藉經理人收款

撰文：凌子淇
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香港首位華人女騎師江碧蕙，涉在一間保健中心擔任營運董事期間，偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾轉介13名客戶予公司，以騙取約3800元佣金。江否認指控，今（1日）續在東區法院受審。她出庭自辯，辯稱她確曾介紹該13名客戶予公司，但由於當時她尚有經理人合約在身，故需透過經理人簽署收據代收佣金。江又透露，經理人獲廉署聯絡後，曾叫她自首，她反駁：「自咩首？我都唔知道發生咩事。」

女被告江碧蕙（46歲，報稱導師），被控3項偽造賬目罪，指她於2020年3月6日至4月底，捏改加心康智能醫療（亞洲）有限公司的3份銷售紀錄，和2張代理佣金收據，看來顯示蘇嘉玲於同年2月至4月間，向加心康轉介共13名客戶，令蘇獲發代理佣金3770元。

女被告江碧蕙自辯時稱，她確曾向公司介紹過13名客戶。(凌子淇攝)

當時有經理人合約在身

江供稱，她經朋友介紹下認識商人林建明，並曾偕丈夫與林氏夫婦合資醫療公司Santé de France Limited（下稱：SDF）。2019年9月，林成立加心康，江翌年2月應邀擔任加心康仲介，介紹客人後可獲10%佣金作為車馬費。由於當時江尚有經理人合約在身，除教騎馬以外，其餘收入均需透過經理人蘇嘉玲收取。

支票抬頭需寫經理人名字

江續指，她曾向林說明，因為有經理人的緣故，故她在收取佣金時，相關文件及支票抬頭均需填寫Karen So（蘇嘉玲）的名字。她舉例指，根據2月18日的銷售紀錄，蘇曾向公司轉介一名客戶，但實際上轉介人是江本人，而加心康向該名客戶收取2,400元費用，故她可從這單生意獲得240元仲介費。

江又稱，2020年4月，她決定離開公司，但當時蘇尚未簽署。江遂要求蘇盡快簽妥文件，否則她便無法再收取佣金，蘇最後亦有簽署，並將文件交予江。江再將簽妥的文件發給加心康。

江稱唔知發生咩事

江憶述，2021年10月，她出席一個廣告商的記者招待會，蘇表示她收到廉政公署聯絡，並將會在兩日後錄口供。江回應稱：「隨得你。」之後蘇又約江用膳，蘇表示她已替廉署錄口供，她問蘇：「你而家有咩同我講？」蘇回答：「我冇嘢同你講，你最好都唔好同我講。」該次飯局後，蘇叫江自首，江反稱：「自咩首？我都唔知道發生咩事。」

蘇再叫江到廉署自首

及至2022年1月，江出席一個私人聚會時遇到蘇，蘇上前捉住她，並勸她去廉署自首。江遂叫蘇：「拎開你隻手。」席間有人嘗試分開她們，並向蘇稱：「同你講咗唔好係度搞事。」蘇又一度嘗試接近，江再次著蘇放手，兩人最終被分開。

蘇曾稱市不好叫江降低廣告費

此外，江透露礙於經理人合約，不得直接聯絡廣告商，合約亦交由蘇保管，有廣告商曾請她拍廣告，蘇稱市道不好，提議江將廣告由20萬減至10萬。江口頭上答應，兩人只透過Whatsapp確認。後來，江因收不到廣告費，便直接追問廣告商，廣告商表示早已付了20萬元廣告費，江才發現原來廣告合約列明她需拍攝兩則廣告，每則廣告費用為20萬元，惟江只拍攝一則廣告，故遭廣告商追討。不過江事後並無找蘇對質。

案件編號：ESCC2511/2022

江碧蕙是香港首名華人女騎師。(詳看下圖)

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