西貢鯨魚︱潛水公司指「觀鯨船」屬戲言用詞　非帶有目的前往觀鯨

布氏鯨於7月中誤入西貢水域，惹來好奇的人相繼租船出海想一睹鯨蹤，最後於昨日（31日）被發現已成浮屍。有網民就發現潛水公司XIX Diving將船隻改稱為「拾玖觀鯨船」惹來不少網民評擊，潛水公司昨日（31日）作出澄清，指「拾玖觀鯨船」一詞屬當日一篇聲明的「戲言用詞」，又指並非帶有目的地前往觀鯨。



▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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無刻意向任何人士及傳媒提供鯨魚出沒位置

XIX Diving昨日於Facebook作出澄清，指從來沒有提供任何以觀鯨為目的之活動，而「拾玖觀鯨船」一詞僅屬7月23日一篇聲明的戲言用詞，強調是無心之失，而並非帶有目的地前往觀鯨，亦因保護鯨魚，當日亦没有刻意向任何人士及傳媒提供其所在地。

當時快艇引擎關掉 待鯨魚游開後才再啟動

潛水公司又表示，鯨魚之前出現地點為滘西洲附近之海域，為往返潛水地點其中一條必經之路，指出在得知鯨魚在相關海域後，各船並不能預測其動向，船長已將快艇引擎關掉，鯨魚在向船周邊上水至游開後才能再次啟動引擎。及後亦已更已前往潛點之路線及更改潛點。

潛水公司又指鯨魚負傷之傷口照片能看出不可能是由快艇做成，因為傷口切口太大相信是較大型之船隻做成，而潛水公司旗下之大船車葉底下均裝有擋板，均在7月內上排檢查過，所以有言論指鯨魚之傷口為該公司導致實屬不實之指控。