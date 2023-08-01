西貢鯨魚｜城大教授報告解剖發現：兩傷口深及骨骼　大減存活機率

西貢海域出沒的布氏鯨昨日（7月31日）被發現死亡，漁護署及海洋公園保育基金今日（8月1日）解剖鯨魚屍體，查找死因。有份參與解剖工作的城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮指，根據初步分析，鯨魚身體表面的兩個傷口深及骨骼，有可能受感染，而深及骨骼的傷口會大大減低其存活機率。



傷口深及骨骼 有可能致感染

負責進行影像解剖的香港城市大學海洋動物影像解剖研究組，昨晚（8月31日）連夜檢驗鯨魚屍體。傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮及其團隊指，今次在香港水域出沒的可能是布氏鯨或其亞種艾氏鯨（Eden’s whale），但要透過形態學及基因分析才可以準確判斷。他指這兩個品種均是太平洋、大西洋一帶頗常見的鯨魚品種。

葛展榮指，根據初步的解剖分析，這條鯨魚的身體表面有兩個頗大的傷口，深及骨骼，有機會受感染。一般而言，深及骨骼的傷口會大大減低其存活機率。城大海洋動物影像解剖研究組在完成影像解剖後，會把報告交給相關的獸醫團隊作進一步分析。

▼8月1日 海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼



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研究組團隊盼引起市民關注本土鯨豚

研究組團隊表示，對於鯨魚的死亡感到非常難過。希望今次事件可以引起市民更關注海洋生物。根據紀錄，香港有19種鯨豚出沒的報告，當中包括布氏鯨或艾氏鯨，尤其希望市民大眾關注本土鯨豚，例如中華白海豚及印太江豚（Indo-Pacific finless porpoise）的保育、明白牠們面對的威脅。

研究組團隊指，希望藉今次事件進一步呼籲市民大眾更關心鯨豚的生態和保育，因為鯨豚是環境健康的指標，牠們的生存環境，直接反映和人類居住環境的質素。他們說，明白市民大眾對鯨豚出沒感興趣，同時希望大家日後可以更了解鯨豚的分佈、數量，也希望可以有更多資源繼續研究海洋生物，大家一起推動保育工作，達致海洋健康一體化。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼

