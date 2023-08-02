車衝律政中心　印度漢涉危駕兼頂包提堂　還柙至9月再訊

中環律政中心早前發生交通意外，一輛私家車失事衝入律政中心西座。車上數人逃逸，其後一名23歲印度漢折返現場，報稱是肇事司機。警方調查後發現有人涉嫌串謀「頂包」，疑為肇事司機的25歲印度漢被控危駕、刑毀及妨礙司法公正3罪，今（2日）於東區法院提堂。他暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至9月12日，以待警方進一步調查。被告申保釋被拒，還押候訊。



被告辛格梓龍（25歲，印度籍），被控危險駕駛及刑事損壞罪，指他於2023年7月28日，在香港下亞厘畢道18號律政中心西翼外，在道路上危險駕駛一輛私家車；及無合法辯解而損壞屬於香港政府的一塊路面標誌牌，和約50厘米乘30厘米水泥圍欄，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

私家車撞入律政中心後，律政司司長林定國亦有步出辦公室查看情況。

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調查時涉誤導警員

他另被控一項串謀妨害司法公正罪，指他於同日同地，在香港警務處調查一宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，使警方相信辛格梓洋才是當日駕駛涉案車輛的司機，並干犯上述罪行，但他並非該車輛司機及沒有干犯上述罪行。

3漢早前已被控串謀妨礙司法公正

同案另涉3名被告，分別是辛格梓洋（23歲，印度籍，工程師）、簡馬弗（22歲，巴基斯坦籍，運輸工人）及DHILLON Jaskirat Singh（21歲，印度籍，運輸工人）。三人同被控串謀妨礙司法公正，該案日前已在東區法院提堂，根據司法機構網頁，下次聆訊排期於9月12日進行。

案件編號：ESCC1640、1656/2023

警方搜證情況。(詳看下圖)