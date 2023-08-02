江碧蕙涉騙佣金　江指合作夥伴知她可收佣　哽咽稱：洗濕咗個頭

香港首位華人女騎師江碧蕙被指偽造佣金收據騙取佣金3千多元案續審，江碧蕙今（2日）在東區法院繼續作供時稱，她在涉案公司雖任職董事，但只是「掛名」，職責是邀請馬圈朋友、明星和名人到中心做檢測，沒有固定工作時間，亦不受合約約束，強調合作夥伴知她可從介紹客戶中收取佣金，對方亦知她會由經理人代她「掛名」收錢。江又稱她作為公眾人物，又曾向傳媒透露想學做生意，令全港人都知，雖然對合作夥伴有懷疑，自覺難以回頭，並哽咽說：「洗濕咗個頭。」



女被告江碧蕙（46歲，報稱導師），被控3項偽造賬目罪，指她於2020年3月6日至4月底，捏改加心康智能醫療（亞洲）有限公司的3份銷售紀錄，和2張代理佣金收據，看來顯示蘇嘉玲於同年2月至4月間，向加心康轉介共13名客戶，令蘇獲發代理佣金3770元。

稱當時只顧住面子

江在接受控方盤問時稱，她對與她合資成立加心康的商人林建明早有懷疑，因林曾未能向投資者出示家俬單據正本，投資者最後拒絕繼續注資。後來江的丈夫辭去網球教練的高薪厚職，兩夫婦倆將所有資源投放在這盤生意上，江哽咽說：「只可以話當時自己係蠢囉，我唔識囉⋯當時諗顧住面子⋯」

丈夫早對林有懷疑

控方質疑，江既然已對林起疑，為何不怕「越踩越深」？江說她的丈夫在公司成立初期，曾質疑林未有將客人繳付的錢全數轉入公司帳戶，但她自覺：「已經踩深咗。」又稱她鑑於其公眾人物身份，「踩入去學做生意」之初，已獲傳媒報道。江說：「洗濕咗個頭，全香港人都知我學做生意，我翻唔到轉頭。」

指其工作只是介紹明星名人做檢測

江承認，雖然她在公司任職董事一職，但只是「掛名」，她不清楚其職責，其工作只是負責邀請馬圈朋友、明星和名人到加心康做檢測，沒有固定工作時間，亦不受合約約束，所以當時仍能兼職教騎馬。其丈是受薪工作，負責替公司網頁翻譯，有指定上班時間，故無法兼任網球教練。

江碧蕙是香港首名華人女騎師，亦認識不少名人。(詳看下圖)

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指林知她可收取佣金

江同意，她與林負責替公司開支票，包括支付公司月租、代理費用，但強調林知她可從其介紹客戶收取10%佣金，亦知道她會由經理人蘇嘉玲「掛名」代為收錢，更指支票亦是在林面前簽署的。

控方質疑蘇對收佣的事不知情

控方質疑，蘇稱對江收佣金的事不知情，直至2020年4月尾，江有意離開公司，擔心無法收回該月份的佣金，遂叫蘇代收，指江當時未道出真相，只提議蘇提一名叫Joe的仲介代收。江卻稱Joe一向收取50%佣金，不可能以蘇的名義只收取10%。但她同意不曾向蘇說過Joe的佣金比例。

聲稱曾長時間任家庭主婦

江又指，她於2019年簽經理人合約時情況「倉猝」，又稱不很看得明合約。控方指江90年代已開始工作，人面廣博， 不可能沒看過合約便簽。江說她過往工作只是騎馬，沒有接觸合約，亦有一段長時間任職家庭主婦，直至2016年回流香港教騎馬。

案件編號：ESCC2511/2022