印傭零收費｜一文看清勞工處列僱主費用　未計中介費一般逾$1.3萬

印尼當局擬切實落實2021年8月實施的印傭零收費安排、即「免除輸出勞工就業服務費用」規例，在有關安排下，香港僱主想招聘印傭，到底須要承擔多少費用，當中又涉及什麼項目？參考勞工處網頁資料有一份文件，詳列2021年印尼推出相關政策後，僱主要承擔的費用，當中中介業界所指的「招聘費」，應為列表中的印尼職業介紹所服務費用，在列表中，相關費用為 8,334,000印尼盾、約4,500港元。



據勞工處網頁資料，印尼政府早在2021年實施「免除輸出勞工就業服務費用」規例，相關規例適用於包括家庭傭工在內的十個海外工作類別。勞工處在該網站也有一份相關文件，當中有表列「在香港工作的印傭的就業服務費用」，該表也列明相關資料由印尼政府提供。

該文件也提到，印尼政府已向當地的職業介紹所發布一份收費指引，在就業服務過程中涉及的項目及費用，也可以參考這個列表。

從該列表，撇除當時因應新冠肺炎而設立的項目，在聘請印傭的過程中，除了培訓費及能力測試由印尼地方政府承擔，香港職業介紹所服務費用由印傭自行承擔，其他的項目全數由香港僱主承擔。

仔細看香港僱主承擔的費用，包括印傭的護照、社會保障、健康證明書、健康及心理檢查、機票、僱傭合約認證、原居地的交通費用、工作簽證、來港前住宿費用、以及印尼職業介紹所服務費用。

按照列表，在一般情況下，如香港聘用原居地為爪哇島的印傭，需承擔的費用約為24,279,000印尼盾、即13,120港元；如聘用原居地為其他地區的印傭，需承擔的費用約為25,779,000印尼盾、即13,930港元。

今次印尼方來港就相關政策開記者會，有業界曾在會前向傳媒解釋，香港僱主現時要負責外傭的驗身費、保險、來回機票、及前往機場的交通費等。而零收費政策下，香港僱主須為聘請的印傭支付一切費用，即「招聘費」將須由香港僱主支付，所指的招聘費是指一個人透過印尼招募中心在成功獲香港僱主聘用後，要支付予該中心的費用。

如比對相關說法跟列表項目，招聘費應為印尼職業介紹所服務費用，在列表中，相關費用為 8,334,000印尼盾、約4,500港元，與昨日印尼方在記者會上所講的4,000至5,000元也近似。