大埔匡智會院友疑被通宵約束　涉事社工盤問下承認或有用約束手套

大埔匡智會松嶺日間活動及住宿大樓有女院友疑整晚遭約束在高背椅上，至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁，並懷疑骨折被送入院。社工註冊局今日（3日）續就涉事院舍社工李俊謙進行紀律聆訊，並開始李俊謙的答辯部份。



李俊謙在作供時先否應有使用約束手套約束院友，惟在註冊局紀律委員會盤問下，承認或有用約束手套約束，著委員可以參考護士提寫的約束物品使用紀錄。不過，他強調相關手套用作防止院友抓傷及除下約束品，而非綁其在椅上，並供稱自己未有向下屬及護理組同事指令要約束該院友至翌日清晨。



就大埔匡智會松嶺日間活動及住宿大樓有女院友（下稱A女士）在2021年2月22日，遭約束在高背椅上直至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁，社工註冊局今繼續就事件進行紀律聆訊。

被投訴的時任院舍社工李俊謙作供時承認曾在事發前2月10日的社工會議中有提出讓A女士「坐高背椅直至冷靜，期望學員可以吸收教導」，但他澄清高背椅非約束用品，當時提出是希望以視覺策略提示形式教導學員正確表達其要求。李亦指，2月22日要求A坐高背椅非因為跟從2月10日的建議，而是因為2月22日是緊急情況，A正坐在輪椅上伸手抓人，擔心她有跌倒風險，故決定約束其在高背椅上。他在盤問下，承認決定是他作出。

李俊謙補充，A女士事發前數日情緒持續不穩，經常大叫、抓人及吐口水等，他曾嘗試跟往常一樣以其他方式讓A女士冷靜，如用物品分散其注意力，惟都沒效果。被問到為何不用以往曾嘗試的其他方式，如使用屏風等，他指，因當時大部份學員都已經離開飯堂，故認為沒有需要，重申是希望A女士安全才使用約束衣。

李俊謙承認，院舍沒有為A女士進行行為分析以了解為何A女士近日情緒持續不穩，亦沒有為其特製高背椅，以免其情緒不穩時拍打高背椅導致受傷。

今次投訴其中兩個爭議點包括李俊謙曾否下令下屬指示要約束A女士至翌日清晨，及曾否使用約束手套。

李俊謙作供時先否應有使用約束手套約束院友，「無用到約束手套，只係想佢安全坐喺張櫈到」，惟在註冊局紀律委員會盤問下及提出相關言論與早前作供不符時，李承認或有用約束手套約束，並解釋事件已發生兩年，很難對事件有清晰印象，著委員可以參考護士提寫的約束物品使用紀錄，即曾有使用約束衣、約束手套、檯板及安全帶。

李俊謙亦稱未有向下屬及護理組同事指令要約束院友至翌日清晨，但同意當時未有向通宵班的同事提醒約束衣需每兩小時檢查院友情況，因當時假設照顧員知悉。被問到為何有其他社工口供曾指收到李俊謙電話提醒明早要幫被約束的A女士洗澡，他解釋自己是擔心如A女士情緒持續不穩而無法在晚上回到房間休息，故溫馨提醒同事可以安排A在早上洗澡。

紀律聆訊下午繼續，被投訴方將繼續傳召相關證人。