大埔匡智會院友被通宵約束受傷入院　社工註冊局紀律聆訊涉事社工

大埔匡智會松嶺日間活動及住宿大樓疑爆虐待醜聞，有女院友整晚遭約束在高背椅上未能休息，直至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁。社工註冊局今 （2日）涉事院舍社工進行紀律聆訊。



投訴人為時任院舍導師，她作供時指，當日目睹社工李俊謙下令吩咐同事不可以鬆綁，直至翌日早更同事回來處理。代表社工李俊謙的律師否認李曾經下令，反指有與照顧員交代如院友情緒穩定可回房休息，重申當時女院友情緒激動，故希望不要傷害同事及其他人才使用約束物品。



紀律聆訊將在明日（3日）繼續，被告人屆時會傳召相關證人。



案中女院友雙手有嚴重瘀傷 失禁尿流至地下

匡智會松嶺日間活動及住宿大樓疑爆虐待醜聞，事發在2021年2月22日晚上，當時一名女院友 （下稱A女士）出現情緒不穩，有除褲、出手抓院舍人員及吐口水，故在晚上9時多，社工李俊謙在尋求護理組的同意及協助下，約束該名女院友在高背椅上，其間有使用多樣約束物品，包括約束衣、安全背心、櫃面板及安全帶。A女士最終在翌日早上才獲鬆綁，導致雙手出現手前臀、手踭內外都有嚴重瘀傷而需要入院，同時A女士亦失禁，尿液流滿尿片後滲透褲子，並流至地下。

涉事社工代表律師：非蓄意令院友受傷

社工註冊局今就涉事社工李俊謙進行紀律聆訊，審視涉事社工有否在專業方面有失當或疏忽行為。被告的代表律師在開案陳詞時指出，約束造成有瘀痕可能是不完美，但不代表當事人是蓄意做相關行動令院友受傷。律師指出，當時A女士出現情緒不穩，故社工希望院友不要傷害同事及其他人才使用約束衣；雖然約束衣不應用於綁患者在高背椅上，但因為當時情況危急，而當時人亦有按程序，在決定約束院友在高背椅後，亦有與單位主管溝通。

匡智會松嶺日間活動及住宿大樓疑爆虐待醜聞，社工註冊局於8月2日進行紀律聆訊。（呂穎姍攝）

投訴人作供：社工指示通宵更同事不需為女院友鬆綁

投訴人作供時反駁，當日返下午班，在晚上9時半巡房時看到社工李俊謙及魏護士討論如何約束病人，而李俊謙情緒激動，一度大聲責備A女士，並按住A女士的手。她亦引述，李俊謙當時交帶通宵更同事不需要放院友下來，「唔需要帶佢返去張床到，唔需要換（尿）片，直到A更（早更）同事去處理。」她又指，當時看到A女士曾多次表達希望回房休息，而當時除用約束衣綁A女士在高背椅上外，亦有約束到她的雙手。

她表示，據A女士的護理紀錄，病人有尿頻且尿量大，每晚幾乎一兩小時就要換片，故整晚約束其在高背椅上，尿液必然在流滿尿片後滲透褲子。她亦質疑，雖然A女士有情緒問題，但事實上其情況並不嚴重，否則院舍會將其送到院舍治療，認為A女士並非頻密作出攻擊，故可以用一些獎勵令到A女士情緒冷靜，而非用此不妥當的約束，「如果好嚴重其實係應該入院，而不是用另類約束，約束成晚。」

投訴人指照顧員須聽社工指示 因加薪需社工幫忙簽署

投訴人亦質疑，被告律師說法指A女士情緒一直波動，而無法安排其回房休息。她引述通宵更胡姓照顧員的供詞及交更紙，指其是按社工李俊謙的提示，約束院友至翌日早上，而交更紙亦有寫到A女士曾經在椅上休息，「如果瞓得夠，即係佢情緒穩定啦。」她認為該照顧員之所以未有送A女士入房休息，是因為社工李俊謙曾對她作出的口頭指示，擔心如不照社工指引做，可能會有微言，加上加薪亦需要社工幫忙簽署，故大部份照顧員都不會抗拒上司指令，「如果呢件事係對方要求我做，我都會諗一諗到底聽唔聽上司去做。」

她亦提到，被告人早在2月10日的會議上，已經在社工會會議中提出要用約束教育A女士以正確表達需求，認為被告人是有預謀約束該名院友。

至於被告律師質疑為何事發後近年多才投訴事件，她指出自己掙扎多時，「我要打工需要份糧，諗左好耐同埋係咪會比匡智會封殺呢？」，最終在自己在離職時才向上司講述事件，惟未獲時任上司關注，「叫我唔好咁多事」，故才就事件向社署及社工註冊局投訴。