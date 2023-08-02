社工局聆訊匡智會社工涉通宵約束院友　助理總幹事：有更理想做法

撰文：呂穎姍
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匡智會松嶺日間活動及住宿大樓疑爆虐待醜聞，有女院友整晚遭約束在高背椅上未能休息，直至翌日清晨才獲鬆綁。社工註冊局今 （2日）涉事院舍社工進行紀律聆訊，當日協助約束的魏姓護士在庭上表示，當日有使用約束衣、約束手套、安全背心及安全帶進行約束女院友，並引述社工李俊謙指相關安排是經院舍的社工會議討論，希望可以「教育」院友正確表達訴求。
另外，註冊局紀律委員會關注兩名院舍員工均指，匡智會未有提供過任何處理殘疾人士行為處理培訓。匡智會助理總幹事方建華作供時表示，機構有提供相關培訓，但同意有改進空間。她又指，匡智會絕對不同意用約束懲罰院友，而社工會議中社工是希望用約束衣用院友靜下來，同意如集思廣益後，可以不用約束方式去教導當然更理想。

案中護士作供：涉事社工稱為「教育」院友正確表達訴求

匡智會松嶺日間活動及住宿大樓2021年有女院友（下稱A女士）整晚遭約束在高背椅上未能休息，直至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁。

社工註冊局今 （2日）紀律聆訊涉事院舍社工李俊謙，當日協助約束的魏姓護士今午在庭上作供時表示，當日是按社工要求進行約束，有使用約束衣、約束手套、安全背心及安全帶進行約束女院友，而非被告所指只使用了約束衣、約束手套、安全背心及安全帶，並引述社工曾指相關安排是經院舍2月10日的社工會議討論得出，希望可以「教育」院友正確表達訴求。

他表示，當時自己有就事件進行評估，並同意可以在椅上用約束衣，但強調不需綁到翌日早上，認為只要病人情緒穩定就無需使用。他解釋，按自己往常做法，收工前會取消病人的約束，但當日因為通宵更有多一名的人手，故認為相關同事有能力留意到A女士的情況，故未有取消。

他亦同意，通宵更的照顧員不會自己決定要約束A女士至明早，因其不是專業人員，一般會服從上司的命令。他引述，曾向通宵更胡姓照顧員查問為何約束病人至翌日清晨，當時照顧員解釋是因為收到社工李俊謙的指令。

匡智會助理總幹事否認無提供應對培訓

註冊局紀律委員會關注投訴人及魏姓護士兩名時任院舍員工均指，匡智會未有提供任何處理殘疾人士行為處理培訓，並傳召匡智會人員作供。

匡智會助理總幹事方建華作供時表示，機構有提供相關培訓，如新入職同事需要進行危機處理培訓，另亦會有講座增加對智障及自閉症患者的認知。她亦指，匡智會有提供情緒管理行為及脫身法、正向行為支援等課程，但同意學習到應用是一個很漫長的過程，中程或會出現走樣，知道涉事院舍在事後亦有就事件討論，亦改以獎勵形式鼓勵院友。

她同意現時機構提供的培訓是有改進空間，而現時機構亦改以「train the trainer 」的形式，教導中層管理層後，希望其將學到的東西帶回各院舍的前線，並由其培訓員工。

相信事件不涉人為錯誤　但綁通宵不理想

至於使用約束衣方面，她表示，現時匡智會使用的指引，與社署牌照組的指引一樣。她相信，事件是因為一個緊急情況，才令院舍決定不按當時為A女士進行的約束評估結果，而決定約束其在高背椅上。她認為，當時社工有依從院舍指引通知上司，事件不涉人為錯誤，而當時單位主管亦相信是約束A女士一段時間，但她同意綁通宵是不理想，「理解兩名（照顧員）點解做唔到（取消約束），但換轉係咩人睇（約束整晚）都覺得唔舒服」。

她重申，匡智會不同意用約束來懲罰院友，料社工在社工會議中提到希望用約束衣用「教育」院友，相信是希望A女士可以靜下來，但同意集思廣益後，不用約束去做「教育」可能更理想。

被問到為何匡智會未有翻查當時的閉路電視片段了解A女士的傷勢，她表示，當時單位主管未有提出，而機構亦沒有指引指事發後一定要翻查閉路電視。她亦同意，在約束後兩名通宵更照顧員未有定時書面紀錄A女士的情況，做法有不足。

紀律聆訊將在明日（3日）繼續，被告人屆時會傳召相關證人。

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