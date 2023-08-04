廉署首辦暑期實習　特設3日精華特訓　體驗跟蹤、搜證及拘捕行動

廉政公署今年首次舉辦「專上學生暑期實習計劃」，招募了七名學生參與，當中設有三日「特訓課程」，讓實習生體驗調查主任的入職培訓。



來自樹仁大學的陳詠琳表示，最難忘在模擬跟蹤嫌疑犯時，團隊因「擺位」抱不同意見，擔心打草驚蛇，雖然臨時出現「蝦碌」，但令她明白團隊溝通重要性；就讀浸會大學的蔡欣岐就指，一直以為貪污只涉及金錢，但在培訓後明白到，原來贈禮若處理不當都有機會涉貪，增長了防貪知識。



廉署實習生會接受三日為「廉署特訓課程」，接受體能訓練和學習基本調查技巧，包括蒐證、錄影會面、認人程序、行動部署、跟蹤和拘捕犯人等。 （廉署提供相片）

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七名廉署實習生於今年6月底開始實習，獲分派到執行處和社區關係處工作，為期四至八周，當中三日為「廉署特訓課程」，實習生可以體驗調查主任為期三個月入職培訓的「精華版」，了解反貪法例和貪污罪行，接受體能訓練和學習基本調查技巧，包括蒐證、錄影會面、認人程序、行動部署、跟蹤和拘捕犯人等。

廉政公署執行處高級調查主任（訓練及發展）呂珮珊（中）、浸會大學學生蔡欣岐（左）及樹仁大學學生陳詠琳（右）。（孔繁栩攝）

樹大生：情境訓練遇「蝦碌」 明白溝通重要性

就讀樹仁大學新聞與傳播學系的陳詠琳，獲派到執行處訓練及發展組實習，她指出，最難忘是在模擬情境訓練時，要與團隊分工，各自負責跟蹤疑犯、觀察交收、接走線人，及作出拘捕，但隊員在行動期間才對「擺位」提出意見，「有人覺得企呢邊，我又覺得要企嗰邊，最後睇唔到交收動作，但又要行動喇喎，好怕打草蛇」，雖然發生不少「蝦碌」場面，但反而令她明白團隊溝通的重要性。

浸大生：增加貪污知識 明白賄賂不止金錢

在浸會大學就讀公關及廣告的蔡欣岐，於傳訊及傳媒事務組實習，協助籌備廉署記者會，她形容工作充滿挑戰性，過程中令她意識到，製定宣傳策略時要有現實考慮。她又表示，實習培訓令她有意想不到體驗，「係好ICAC」，她稱以往只有很片面的貪污知識，以為賄賂只是涉及金錢，但原來一些非金錢利益，如處理不當，都可能涉及貪污。

明年再舉辦實習 研增加名額

廉政公署執行處高級調查主任（訓練及發展）呂珮珊表示，今次是廉署首次舉辦「專上學生暑期實習計劃」，從約250名大專生中，選出七位學生參加，期望他們可以將反貪知識帶回學校，並實踐防貪，她又指，廉署來年會繼續舉辧實習，並研究增加名額。