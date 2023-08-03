「樹懶與好友」降臨海洋公園　可近距離觀察動物冀推廣保育

海洋公園全新展館「樹懶與好友」今日（3日）起開放市民參觀，館內兩隻二趾樹懶英木及Sonic會與市民見面，另外亦有金剛鸚鵡、蜜熊或球蟒等動物大使於每日中午12時及下午2時在動物護理員的帶領下與訪客會面。海洋公園公司動物及保育主管祝效忠期望，可藉新展館推廣動物保育的訊息，提升大眾對保育議題的關注。



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海洋公園全新展館「樹懶與好友」今日（3日）開幕，市民可近距離接觸館內兩隻二趾樹懶英木及Sonic，而每日下午3時亦會舉行「與樹懶會面環節」，護理員會與市民分享樹懶的生活習性，另外亦可透過手機以AR互動的方或，重現樹懶的祖先地懶。

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而於每日的中午12時及下午2時，金剛鸚鵡、蜜熊或球蟒等動物大使，會在動物護理員的帶領下與訪客會面，除可近距離觀察和了解動物的特徵和習性外，亦可同時認識如何保護牠們的野外棲息地。

另外，館內設有一系列由AI繪成的動物畫作，主角包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等，同時亦介紹海洋公園對生態保護的承諾，以及專業動物團隊參與的保育工作，包括繁殖、救援、療養、放歸及跟進調查本港水域的鯨豚擱淺個案等。

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠期望，藉著新展館推廣動物保育的訊息，提升大眾對保育議題的關注，並透過節約用水、減少使用即棄塑膠、避免餵飼野生動物等行為，在日常生活參與保育工作，「每一個行動都會幫到佢或者構成壓力。」