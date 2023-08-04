內地漢稱過境香港去曼谷實往澳門　向入境處虛假陳述罪成囚9個月

52歲男內地旅客本周三（2日）經羅湖管制站抵港時，向入境處人員聲稱將過境香港，乘搭飛機前往泰國曼谷。該男子同日擬經港澳客輪碼頭管制站出境前往澳門，被入境處人員截查，經進一步調查後，他承認來港的真正目的只是前往澳門旅遊，而並非過境前往泰國或來港旅遊。



該男子今日（4日）在沙田裁判法院被裁定兩項向入境處人員作虛假申述罪名成立，被判入獄9個月。



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經羅湖抵港 出示護照及電子機票稱翌日往曼谷

52歲男內地旅客本周三（2日）經羅湖管制站抵港時，向入境處人員訛稱將過境香港前往泰國曼谷，並出示其中國護照及一張電子機票顯示他將於翌日離開香港。男子其後獲准以訪客身分入境，而同日，他擬經港澳客輪碼頭管制站出境前往澳門，被入境處人員截查。

他當時再次訛稱會先前往澳門，並於翌日回港乘坐飛機前往泰國，不過經進一步調查後，他終承認來港的真正目的只是前往澳門旅遊，而並非過境前往泰國或來港旅遊。

一名內地漢兩項向入境處人員作虛假申述罪成，判囚9個月。（資料圖片）

兩罪罪成各判監8個月 部份刑期分期執行

該男子今在沙田裁判法院被控兩項向入境處人員作虛假申述的罪名。他承認控罪，就各控罪被判監8個月，部份刑期分期執行，合共被判監禁9個月。

入境處發言人警告，根據現行香港法例，任何人向入境處人員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被罰款15萬元及入獄14年。

現時內地居民如欲在港乘班航班往外地，可持有效旅遊證件及機票入境香港往機場。