黎智英就Tim owen被拒簽證提覆核　官指應知毫無勝算要黎付訟費

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，去年獲批准聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（下稱Tim Owen）辯護。人大常委其後釋法稱有關問題須先取得特首的證明書，國安委建議入境處拒批Owen的簽證。黎遂提司法覆核，質疑國安委越權，高院早前拒批司法覆核申請許可。首席法官潘兆初今（3日）就訟費命令頒判辭，指律政司早已向黎表明國安委決定不受挑戰，黎理應知道其申請毫無勝算，裁定黎需承擔全數訟費。



申請人黎智英，答辯人分別為律政司司長、香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）及入境處長。

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)

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潘官早前在判辭指，國安法沒有賦予香港法院對國安委的工作擁有任何司法權，國安委直接受中央監督及問責，其工作不受包括法院在內的任何機關干涉。

潘官亦認為，特首和國安委可根據國安法第47條，同步處理特定案件衍生的「認定問題」，即國安委可在法院取得證明書期間即時介入處理。法院在本案中並無處理Owen的「專案認許」證明書，國安委仍可以介入，並沒有越權、因此駁回黎的上訴。

黎早前已就這覆核案提出上訴，暫未有聆訊日期。

案件編號：HCMP 253/2023、HCAL 566/2023