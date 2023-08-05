香港01眾樂基金「眾樂『童』遊夏令營」開幕禮　狄志遠授快樂錦囊

正值暑假，不少家長趁假日與子女一同參與親子活動。由香港01眾樂基金舉辦的「眾樂『童』遊夏令營」今日（5日）在荃灣D．PARK愉景新城舉行開幕禮。香港01眾樂基金董事蘇曉婷及社福界立法會議員狄志遠在開幕禮致辭，有機會代表香港出戰杭州亞運的曾子驊及三屆亞運金牌得主黃金寶同場亦分享運動如何培養積極正面的人生態度。



香港01眾樂基金董事蘇曉婷：鼓勵家長以正向教育培養兒童及青年正向思維

香港01眾樂基金董事蘇曉婷致辭時表示，經歷新冠疫情三年，大眾明顯對健康有更深入認識和重視，但對於精神健康較為不受重視，直至早前接二連三的發生與精神健康相關的事件才引起公眾關注。

蘇曉婷指作為本地慈善機構，香港01眾樂基金心繫社會，自成立以來致力促進教育和青年事務：「希望透過教育提醒大眾對情緒健康的認識和關注，鼓勵家長以正向教育培養兒童同青年的正向思維。」

香港01眾樂基金董事蘇曉婷強調，作為本地慈善機構，香港01眾樂基金心繫社會，自成立以來致力促進教育和青年事務：「希望透過教育提醒大眾對情緒健康的認識和關注，鼓勵家長以正向教育培養兒童同青年的正向思維。」（歐嘉樂攝）

蘇曉婷：冀透過夏令營及不同表演活動發放正能量

她又指，藉「眾樂『童』遊夏令營」舉行期間，邀請了不同的專家作分享，令大眾更關注精神健康了解更多親子關係的資訊，並將以不同表演活動發放正能量。

同時，眾樂基金亦會聯同多個慈善機構與社企攜手合作，推動青年正向教育：「等佢哋積極面對心目中的壓力同挑戰，長遠更加可以促進社會和諧。」

狄志遠傳授「快樂」育兒錦囊：情緒管理其實好簡單

社福界立法會議員狄志遠則表示，香港在全球競爭力排行中名列前矛，但在開心指數排名卻較低，他笑言：「即係我哋係最叻，但係唔開心。」

狄志遠指，希望能提醒大眾精神健康是相當重要：「講到精神健康啊，情緒管理好似好深咁，但係其實好簡單。」他又即場教授三大「快樂」秘訣，給一眾家長教育子女：「第一去玩、第二去傾偈、第三做運動，做完呢三樣嘢，小朋友就做到精神健康同情緒管理。」

今次出席典禮的嘉賓亦包括三屆亞運金牌得主黃金寶、香港霹靂舞代表成員曾子驊、香港01眾樂基金董事蘇曉婷、于本熙及麥黃小珍。

家長冀日後再舉辦類似的親子市集

由香港01眾樂基金舉辦的「眾樂『童』遊夏令營」自昨日起一連三日舉行，踏入第二日，場內氣氛熱鬧，不少家長趁假日帶同子女到場參與攤位活動。

場內提供超過60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位，讓家長從一眾教育專家了解育兒心得，小朋友亦可透過互動體驗愉快學習。

戚小姐趁假期帶同女兒前來閒逛，她指，現場氣氛熱鬧：「平時都鐘意行市集，有多啲特別啲嘅嘢買，冇咁易同人撞款。」她又指，從前荃灣區會有較多親子活動舉行，希望日後能再舉辦類似形式的親子市集。

王先生表示，疫情期間較少帶同兒子外出：「都好少出門口，變咗佢同人溝通嘅機會都少咗。」他對於有親子活動感開心：「可以畀佢出嚟同其他小朋友玩下，趁住放暑假玩得開心啲。」